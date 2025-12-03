El regreso del Titanic: una réplica del legendario barco ya tiene fecha para viajar rumbo a Nueva York

Más de un siglo después de su hundimiento en 1912, la historia del Titanic sigue cautivando al mundo. Su legado ha inspirado innumerables documentales, exposiciones y películas, siendo la más emblemática la dirigida por James Cameron en 1997. A lo largo de los años, su naufragio ha impulsado expediciones al fondo del Atlántico para explorar sus restos, a más de 3.800 metros de profundidad. Sin embargo, una tragedia reciente, el accidente del submarino turístico Titan en 2023, ha reavivado el debate sobre la exploración de este icónico naufragio.

En este contexto, la historia del Titanic dará un giro en 2027 con el lanzamiento del Titanic II, una réplica que seguirá la misma ruta original desde Southampton hasta Nueva York. Este proyecto, impulsado por el empresario australiano Clive Palmer, busca combinar lujo y tecnología moderna para cumplir el sueño que el Titanic original no pudo completar.

Palmer, a través de su compañía Blue Star Line, ha estado trabajando durante más de una década en este ambicioso proyecto, valorado entre 500 y 1.000 millones de dólares. A pesar de enfrentarse a retrasos por falta de financiación y complejidad en el diseño, ha reactivado el plan, con la construcción programada para comenzar en 2025 y la finalización en 2027.

La empresa finlandesa Deltamarin se encargará del diseño, asegurando que la estética del Titanic original se respete, mientras que se incorporan estándares de seguridad modernizados. El Titanic II tendrá 269 metros de eslora, nueve cubiertas y capacidad para 2.435 pasajeros y 900 tripulantes, manteniendo similitudes con el diseño de 1912, pero mejorando el confort con instalaciones contemporáneas.

Con un sistema de propulsión diésel-eléctrico y enfoques ecoeficientes, el nuevo barco incluirá una cubierta adicional dedicada a la seguridad, asegurando suficientes botes salvavidas y rutas de evacuación modernas. Aunque aún no se han puesto a la venta los billetes, la compañía planea anunciar tarifas y fechas del viaje inaugural en su página web.

Si todo sale según lo previsto, el Titanic II zarpará en junio de 2027, exactamente 115 años después del naufragio que dejó más de 1.500 víctimas y transformó la historia de la navegación.