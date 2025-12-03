¿Demasiada proteína? Estas son las señales de que te estas excediendo

En los últimos años, la proteína ha ganado protagonismo en la alimentación y el bienestar. Desde galletitas hasta agua "proteinificada", su popularidad se ha expandido más allá de los deportistas. Sin embargo, expertos advierten que un aumento en el consumo de proteína no siempre se traduce en mejores resultados de salud.

Amy Burkhart, nutrióloga y médica estadounidense, explica que la dieta occidental ya contiene suficiente proteína y que muchas personas tienden a exceder su ingesta necesaria. Lisa Ganjhu, gastroenteróloga del NYU Langone Health, señala que si bien la proteína está de moda, no todos requieren un aumento en su consumo.

Es crucial prestar atención a las señales que el cuerpo puede estar enviando. Entre los posibles indicadores de un exceso de proteína se encuentran:

Mal aliento persistente: Un aumento en la ingesta de proteínas acompañado de una disminución en los carbohidratos puede inducir la cetosis, generando un aliento seco y fuerte. Problemas digestivos: Un consumo elevado de proteína y una reducción de fibra pueden resultar en distensión, estreñimiento o incluso diarrea. Mayor sed o deshidratación: La metabolización de proteínas produce urea, lo que aumenta la carga en los riñones y demanda mayor consumo de líquidos. Signos como boca seca o dolor de cabeza pueden ser un indicativo. Aumento de peso involuntario: La proteína, al igual que cualquier otro nutriente, aportan calorías. Sin el entrenamiento adecuado, estas calorías pueden convertirse en grasa.

¿Cuál es la cantidad adecuada de proteína?

La recomendación general para adultos sanos es de entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal al día. Algunas personas, como los mayores de 60 años, aquellos en recuperación muscular o quienes entrenan intensamente, pueden necesitar más. Sin embargo, es fundamental evaluar la dieta total antes de recurrir a suplementos.

Alma Palau, presidenta del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas, subraya que enriquecer alimentos con proteína no tiene sentido si la alimentación ya es suficiente. Además, resalta que consumir proteína en exceso no es efectivo sin una actividad física correspondiente.

Consejos para ajustar el consumo de proteína