Por qué la panza cervecera es un riesgo para la salud cardíaca

La acumulación de grasa en el abdomen, comúnmente llamada "panza de cerveza", no es solo un problema estético, sino que presenta riesgos importantes para la salud del corazón. Investigaciones recientes lideradas por la médica alemana Jennifer Erley han encontrado que la grasa abdominal puede ser más perjudicial que el sobrepeso general.

El estudio, realizado con 2,244 adultos en el Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf, reveló un vínculo más estrecho entre la grasa abdominal y la salud cardíaca. Los investigadores midieron el índice de masa corporal (IMC) y la relación cintura-cadera de los participantes, encontrando que un 91% de los hombres y un 64% de las mujeres presentaban obesidad abdominal, en comparación con el 69% de hombres y 56% de mujeres que eran considerados con sobrepeso u obesidad según el IMC.

Las resonancias magnéticas utilizadas en el estudio mostraron que la grasa abdominal estaba asociada a una remodelación cardíaca más preocupante, caracterizada por paredes del corazón más gruesas y cámaras internas más pequeñas. Según Erley, este patrón podría conducir a una insuficiencia cardíaca.

Los resultados también indicaron que los hombres presentaban daños más evidentes en la parte del corazón que bombea sangre a los pulmones, a pesar de tener presión arterial normal y no presentar otros factores de riesgo como diabetes o colesterol alto. La razón de esta diferencia en hombres y mujeres aún requiere más investigación.

Para prevenir los riesgos relacionados con la "panza de cerveza", los expertos sugieren medir la cintura y la cadera en casa, y estar atentos si la relación excede los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Los médicos deben considerar la distribución de grasa en lugar de centrarse solo en el peso total.

El doctor Marcos Mayer, especialista en nutrición, recalca la importancia de evaluar la distribución adiposa y menciona que la obesidad abdominal puede ser influenciada por múltiples factores, no solo el consumo de alcohol. Las diferencias entre hombres y mujeres también son cruciales, ya que los hombres tienden a acumular grasa en el abdomen, mientras que las mujeres antes de la menopausia lo hacen en otras áreas.

La solución para abordar la "panza de cerveza" incluye mantener una actividad física regular, seguir una dieta saludable y consultar a un profesional de la salud al notar cambios en esta zona del cuerpo. Proteger la salud del corazón podría depender de estas acciones preventivas.