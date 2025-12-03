Cambio en la conducción de la SIDE tras completar la primera etapa de reforma del sistema de inteligencia

El Gobierno confirmó el cierre de la primera etapa de reforma del Sistema de Inteligencia Nacional.

Sergio Neiffert fue desplazado como titular de la SIDE y reemplazado por Cristian Auguadra.

La Comisión Bicameral de Inteligencia avaló el trabajo realizado en esta primera fase.

El Decreto 852/2025 formalizó la salida de Neiffert y la designación de Auguadra.

La nueva conducción buscará profundizar la modernización técnica, el control y la planificación.

El rediseño del SIN incluye la disolución de la AFI, la creación de cuatro agencias y mayor coordinación interinstitucional.

La reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) alcanzó un punto de inflexión durante la madrugada del miércoles, cuando el Gobierno confirmó el cierre de su primera fase y anunció un recambio en la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El movimiento, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, implicó el desplazamiento de Sergio Neiffert y la designación del contador público Cristian Ezequiel Auguadra al frente del organismo.

Según indicaron fuentes oficiales, la transición se produjo luego de que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia validara el trabajo desarrollado hasta el momento. Esa aprobación parlamentaria funcionó como señal de cierre para una etapa inicial orientada a auditar procesos internos, transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos de la SIDE. Neiffert había sido puesto al mando de ese proceso en julio de 2024, cuando el Gobierno anunció la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el restablecimiento formal de la histórica SIDE.

Con el avance registrado, la Secretaría informó que se abre ahora un nuevo capítulo del rediseño institucional, que ya no estará liderado por Neiffert. Minutos después del anuncio, el Boletín Oficial formalizó los cambios mediante el Decreto 852/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se aceptó la renuncia de Neiffert a su cargo como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI) y, en su reemplazo, se nombró a Auguadra como secretario de Inteligencia de Estado.

Auguadra, con formación en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública, asumirá el mando con el objetivo explícito de profundizar la modernización operativa y técnica del organismo. Las autoridades señalaron que la prioridad será consolidar mecanismos de control, fortalecer la planificación estratégica y avanzar hacia un modelo de inteligencia “ágil, integrado y moderno”. La conducción también ratificó su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional y la profesionalización del personal.

El rediseño del SIN responde a una estrategia más amplia del Ejecutivo para recomponer la estructura de inteligencia tras años de cuestionamientos. Desde julio de 2024, cuando se anunció la disolución de la AFI, el Gobierno inició una reorganización profunda que implicó no solo la reactivación de la SIDE, sino también la creación de cuatro organismos específicos con tareas diferenciadas dentro del sistema.

El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) quedó a cargo de la recopilación de información estratégica internacional y el vínculo con agencias aliadas, con el objetivo de anticipar y desactivar amenazas contra el país. Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) asumió tareas vinculadas a delitos federales complejos y amenazas internas, incluidas organizaciones criminales y terroristas.

En el terreno digital, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) fue creada para identificar y contener ciberataques, además de formar a personal estatal en técnicas de prevención. En paralelo, la División de Asuntos Internos (DAI) se consolidó como el órgano encargado de supervisar el uso de recursos y garantizar el respeto jurídico dentro del sistema.

Además de estos organismos, la SIDE fue facultada para asumir la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes de Seguridad y Defensa. La decisión se justificó en los resultados de la intervención aplicada a la AFI desde diciembre de 2023, que según el Gobierno reveló décadas de desvío de funciones, incluyendo espionaje interno, tráfico de influencias y persecución política.

Con la salida de Neiffert y la llegada de Auguadra, el Ejecutivo busca dar continuidad a un proceso de transformación que considera clave para fortalecer la institucionalidad democrática. La meta declarada: reconstruir un sistema de inteligencia capaz de responder a los desafíos contemporáneos y de recuperar estándares internacionales que, a juicio del oficialismo, habían quedado relegados.