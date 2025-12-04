Fin de semana largo: Date una vuelta por Córdoba Capital, la vas a pasar muy bien

En vísperas del verano, el último fin de semana extendido del año contará con numerosos atractivos para conocer Córdoba Capital y adentrarse en espectáculos artísticos con tono local.

Visitas guiadas invitan a un itinerario de fe y a recorrer el centro de la ciudad, Mercado de Arte Contemporáneo exhibe piezas de los máximos exponentes de las artes visuales, habrá festivales artísticos y espectáculos de danza con entrada libre y gratuita, y un recital tributo a Fito Páez son algunos de los atractivos de Córdoba Capital para los próximos días.

Las propuestas turísticas y culturales de Córdoba Capital se desarrollan a partir del trabajo conjunto de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, ofreciendo una agenda diversa para vecinos y visitantes.

Jueves 4 de diciembre

Mercado de Arte Contemporáneo reunirá galerías locales, nacionales e internacionales, reafirmando a Córdoba como un referente cultural federal y regional. La sede será el Centro de Convenciones, con entrada libre y gratuita. El jueves abrirá de 18:00 a 21:00; viernes y sábado de 16:00 a 21:00; y el domingo de 16:00 a 20:00.

Viernes 5 de diciembre

17:00 a 21:30: Receta musical: Festival de médicos artistas

El Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España) invita a la comunidad a vivir un encuentro único con el «Festival Receta Musical», donde profesionales de la medicina lucirán su talento como músicos, demostrando la riqueza de la vocación humana en sus múltiples facetas. Será en la explanada del museo, con entrada libre y gratuita.

17:00 a 22:00: Ilustrazo – Festival de Ilustración Cordobés

Habrá presentaciones, exposiciones, paneles conversatorios y charlas, entre una nutrida agenda de actividades. Es en el Centro Cultural España Córdoba (C.C.E.C), con entrada libre y gratuita. La actividad se repite el día 6 de diciembre en igual horario.

19:00: “Big Band Collegium”

El concierto cierra un ciclo de veinte años de labor despidiendo a su fundador con la participación de más de cincuenta músicos que integran o pasaron por los atriles de Collegium Big Band. Collegium Big Band es un organismo fundado por el maestro Humberto Brizuela, gran saxofonista cordobés, quien con el apoyo de los vientistas, percusionistas y cantantes de jazz desempeñan una labor destacadísima dentro de ese estilo. Un espacio seguro para pacientes y familias que conviven con Lupus y otras enfermedades reumáticas. Patio mayor del Cabildo de Córdoba con entrada libre y gratuita.

20:00: Estreno “Ascochinga. La vida todavía”

El Elenco Municipal de Danza Teatro celebrará su 20° aniversario con el estreno de “Ascochinga. La vida todavía”, una obra de autoría colectiva, busca interpelar a las infancias y a la tercera edad, coordinada y dirigida por Julio Bazán y Gustavo Luna. Es una coproducción entre la Municipalidad de Córdoba y el Instituto Italiano de Cultura. La entrada es gratuita. La ubicación debe solicitarse en la boletería del Teatro Comedia, el mismo día de la función a partir de las 16:00 hasta agotar la capacidad de la sala.

Sábado 6 de diciembre

10:00: Visita guiada: Córdoba te espera en Navidad

Recorrido por la Iglesia de la Compañía de Jesús, Monasterio Santa Catalina e Iglesia Catedral. La propuesta invita a recorrer un itinerario de fe, arte y emoción que acerca al misterio del Nacimiento. A través de tres imágenes entrañables, la Virgen de la Dulce Espera, el Niño Milagroso y la Virgen de la Asunción. Se revivirá la ternura del Adviento: la madre que espera, el Niño que llega, y la Madre que acompaña y protege. Parte desde la Oficina de Información Turística del Cabildo (Independencia 30).

10:00 a 12:00: “Un Oficio Para No Olvidar: Cuchillería y Forja”

Un encuentro dedicado a preservar y celebrar el arte ancestral de la forja y la cuchillería criolla, oficios que forman parte de la cultura argentina y cordobesa. Cabildo de Córdoba, con entrada libre y gratuita.

15:00 a 20:00: Ligas de Hip Hop

Organiza este encuentro el equipo del Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España) junto con Molinos Producciones. Entrada libre y gratuita

15:00: Presentación de fin de año de los alumnos de la academia de Música, Otoha.

En esta instancia mostrarán sus habilidades artísticas musicales y pondrán a prueba todo lo aprendido en el año académico, realizando ensambles en formato dúo, trío, banda, entre otros, ya sea que se presentan entre alumnos o acompañados por los profesores. Será en el Centro Cultural Casa de Pepino.

20:30 a 22:30: Mientras haya algo que contar

Es un ciclo de proyección de cortometrajes cordobeses, que presenta obras realizadas en la provincia de Córdoba en los últimos cinco años por colectivos de artistas emergentes. En el Museo Metropolitano de Arte Urbano MMAU (Plaza España), con entrada libre y gratuita.

Domingo 7 de diciembre

19:00 a 21:00: Giros

Como cierre del año, la banda Giros rinde homenaje a la música de Fito Páez, uno de los grandes referentes del rock nacional. Para esta ocasión especial, el grupo contará con la participación de destacados músicos invitados de la escena cordobesa, quienes aportarán su impronta y talento para enriquecer el repertorio. Entrada libre y gratuita en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España).

20:00: Espectáculo “Da Capo Al Fine”

Da Capo al Fine resume una historia de amor y compromiso, no solo con la música sino con cada una de las almas que pasan por las aulas dejando huellas y creando lazos en ese maravilloso desafío de “aprender”. Reúne a instrumentistas, bailarines y cantantes de todas las edades, en su gran mayoría estudiantes o egresados de Collegium con un repertorio que abraza lo clásico, el tango, el rock, el jazz, entre otros, y con dirección musical del maestro Jorge Rubén Rodríguez. Teatro Comedia (calle Rivadavia 254), entrada con costo.