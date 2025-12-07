Se conoció el logro que Morena Rial obtuvo en la cárcel tras dos meses en prisión

Morena Rial continúa en el penal de Magdalena, donde ingresó hace dos meses luego de que la Justicia le revocara la excarcelación. Incumplió varios de los requisitos impuestos y esta vez no hubo piedad: la trasladaron a la Unidad 51 por robar casas con su bebé en el auto.



Mientras sus abogados siguen insistiendo con el arresto domiciliario para que pueda criar a su hijo Amadeo, la mediática obtuvo un gran logro en la cárcel: autorizaron a que tenga el celular las 24 horas, como las otras presas. Esta información fue confirmada por Alejandro Cipolla en DDM (América).

Desde ahora, podrá comunicarse con sus familiares y amigos, hasta hacer videollamadas con sus nenes. Lo que tendrá prohibido es el contacto con la prensa y el uso de las redes sociales, aunque sus dos perfiles de Instagram fueron cerrados hace varias semanas por promocionar casinos ilegales.

Dónde está Amadeo, el bebé de Morena Rial

Esta semana, Jorge Rial sacó a la luz qué es de la vida de su nieto, el mismo que la influencer llevaba a robar casas en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

En diálogo con Intrusos (América), el periodista expresó: "Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso. Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”.

Para Rial es una gran tranquilidad que Amadeo haya quedado bajo el cuidado de su otra hija, y que Francesco Benicio se encuentre en Córdoba con su papá, Facundo Ambrosioni.

Pronto podría haber novedades sobre el futuro de Morena Rial, que en caso de recibir el arresto domiciliario se trasladaría a una vivienda de San Justo con el pequeño Amadeo. En ese lugar también vive Evelyn, una de sus mejores amigas y madrina del nene.

