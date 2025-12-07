El Banco Central impulsa la vuelta de las criptomonedas en la banca y la expansión del Open Finance

El BCRA prepara a los bancos para ofrecer compraventa de criptomonedas, suspendida en 2022.

La operatoria dependerá de la simplificación normativa y la estabilidad del mercado cambiario.

Varias entidades ya desarrollan divisiones cripto, incluyendo Lirium, Manteca, Emunah y exchanges internacionales.

Las billeteras no bancarias solo podrán operar tras cumplir requisitos de capital y solidez tecnológica.

Open Finance permitirá compartir datos de usuarios entre bancos y fintech para mejorar acceso a crédito y productos.

La banca podría captar más de 10 millones de cuentas y 90.000 millones de dólares en activos virtuales.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza hacia la implementación de servicios de compraventa de criptomonedas en bancos, un mercado que ya había sido explorado por entidades como Galicia, Ualá y Brubank en 2022, aunque suspendido de manera inmediata mediante la comunicación A7506. Con la estabilización de las reservas y la reciente reestructuración de la deuda pública, la autoridad monetaria busca ahora simplificar la normativa y habilitar nuevamente esta operatoria, proyectando que podría concretarse hacia abril de 2026.

La iniciativa se enmarca dentro del plan de "quitar las capas de cebolla regulatoria", según la definición de Santiago Bausili, presidente del BCRA, una metáfora que apunta a eliminar barreras normativas complejas y permitir que la banca ofrezca servicios vinculados a activos digitales sin riesgos innecesarios para la estabilidad financiera. La regulación vigente considera a toda operación con criptomonedas como una operación cambiaria, lo que ha sido uno de los principales motivos de cautela para el organismo, especialmente luego de episodios que pusieron en tensión las reservas, como la comercialización de dólar MEP en plataformas masivas de e-commerce.

La banca ya se prepara para esta nueva etapa. Según fuentes del sector fintech, varias entidades están contratando expertos en criptomonedas y desarrollando divisiones B2B para ofrecer estos servicios. Entre los proveedores se destacan Lirium, que opera con Galicia; Manteca y Emunah; así como grandes exchanges internacionales como Bitso, Bit2Me y Coinbase. En el ámbito local, Ripio y BIND, a través de BINDX, también están posicionados para competir, brindando productos que combinan servicios bancarios, bursátiles y criptoactivos.

En este esquema, los bancos tendrían prioridad frente a las billeteras digitales que no poseen licencia bancaria, como Mercado Pago o Prex. Estas últimas podrían acceder a la operatoria únicamente tras cumplir con requisitos de capital, cantidad de usuarios y solidez tecnológica, similares a los que hoy se exigen a las casas de bolsa. La expectativa del sector es que la regulación de estas categorías se defina hacia fin de año, permitiendo un ecosistema más ordenado y competitivo.

Paralelamente, el BCRA impulsa el desarrollo de las finanzas abiertas (Open Finance), que permitirán una mayor interacción entre bancos y fintech. Este modelo busca que los datos financieros pertenezcan a los usuarios, quienes podrán compartirlos con terceros de manera segura y consentida para acceder a nuevos productos y servicios. En la primera fase, los usuarios podrán consolidar cuentas y tarjetas en una sola aplicación, realizar transferencias entre entidades sin salir de la plataforma y operar sus recursos de manera integrada. En etapas posteriores, se prevé la posibilidad de compartir información para préstamos, portabilidad de cuentas y acceso a productos innovadores, optimizando la evaluación crediticia.

El modelo de finanzas embebidas ya tiene precedentes en Argentina, como la colaboración entre BIND y Mercado Pago, donde los usuarios operan con cuentas y servicios del banco a través de la billetera digital. Con Open Finance, el objetivo es ampliar este concepto, permitiendo que cualquier institución pueda acceder a datos financieros de manera segura y ofrecer productos más personalizados, fomentando la competencia y mejorando las condiciones para los usuarios.

El mercado de criptomonedas en la banca podría alcanzar rápidamente a más de 10 millones de cuentas activas, con un volumen estimado en más de 90.000 millones de dólares, según Chainalysis. La combinación de regulación ordenada, nuevas plataformas tecnológicas y la expansión de Open Finance plantea un escenario de innovación significativa en el sistema financiero argentino, en el que los bancos y fintech competirán por ofrecer servicios más ágiles y accesibles.