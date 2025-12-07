Crujidos en el bloque kirchnerista: tensiones internas en la antesala de las extraordinarias

El kirchnerismo busca mantener 28 bancas en un Senado con fisuras internas.

Crecen cuestionamientos al liderazgo de Mayans, Di Tullio y Fernández Sagasti.

Senadores peronistas evalúan reordenamientos y posibles bloques alternativos.

Preocupa el rol de Patricia Bullrich como interlocutora con la Cámara alta.

Convicción Federal y Daniel Bensusán analizan sus propios movimientos.

El peronismo encara las extraordinarias con riesgo real de fractura interna.

El Gobierno libertario se prepara para afrontar las sesiones extraordinarias con un escenario complejo en el Senado, donde el kirchnerismo intenta preservar sus 28 bancas —una minoría decisiva en un cuerpo de 72 senadores— mientras enfrenta un creciente malestar interno. Lo que hasta hace meses era un bloque disciplinado y articulado desde la conducción de Cristina Kirchner, hoy se convierte en un conglomerado de tensiones que expone cansancio, cuestionamientos y movimientos subterráneos en busca de un “nuevo orden”.

Las voces críticas vienen creciendo entre legisladores que aseguran haber llegado a un punto de saturación frente a las órdenes impartidas por la exmandataria desde su prisión domiciliaria. “Perdimos tres elecciones bajo el lema ‘todos juntos’. Es un ciclo agotado, aunque mantiene un caudal que no debe ignorarse. Si el regreso de ‘volver mejores’ ya lo destruyó Alberto, ¿por qué no pensar en otra organización?”, resumió un senador que aún integra el espacio kirchnerista, pero que ya no oculta su descontento.

El análisis interno identifica tres planos: la negociación en la cúpula del PJ, la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada, y la convivencia cotidiana dentro del interbloque. Es en esta última dimensión donde el conflicto se hizo más evidente. La conducción ejercida por José Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti aparece como el principal punto de irritación para quienes sienten que la toma de decisiones quedó reducida a un pequeño círculo. “No hay respeto hacia exgobernadores que nunca perdieron en sus provincias, ni lugares para quienes ganaron comisiones importantes. El Consejo de la Magistratura siempre queda en manos de los mismos, y para la AGN quisieron imponer a alguien sin consenso. Todo es excesivo”, señalaron desde un sector del bloque.

La incomodidad, sin embargo, no se traduce automáticamente en rupturas. “Nadie quiere ser el primero en salir. Pero si la semana que viene sigue igual, no sé cuánto puede resistir esto”, advirtió un senador alineado con un gobernador peronista. Según relató, incluso dirigentes alejados del kirchnerismo desde hace años comenzaron a tantear la posibilidad de un nuevo armado. “Somos un sinfín de ocasiones mal pensadas y ejecutadas de la peor manera”, graficó, con crudeza.

En este clima, asoma otro factor de tensión: la figura de Patricia Bullrich como principal interlocutora del Gobierno con la Cámara alta. Ese rol genera resistencia en el peronismo y llevó a varios legisladores a transmitir su preocupación a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. La relación entre Villarruel y un sector del cristinismo es cordial —incluido el estrecho vínculo con Gildo Insfrán—, pero tampoco alcanza para despejar las incertidumbres. “Solo pedimos que no le entregue la Cámara a Bullrich. Pero bastante tiene con lo suyo”, comentó un senador, sorprendido además por la aparición pública de Villarruel en un acto crítico de la cuarentena kirchnerista, junto a libertarios distanciados de Karina Milei. “Una jugada atinada para ella. Ya sé a quién no pedirle consejos”, ironizó una senadora.

En medio de este reordenamiento potencial, se confirmó que el santiagueño Gerardo Zamora y el Frente Cívico seguirán, por ahora, dentro del interbloque peronista. La expectativa se concentra ahora en Convicción Federal, un grupo de cuatro senadores que se diferenciaron del kirchnerismo sin romper formalmente. “No hay apuro. Vamos a ver cómo corre el agua la semana que viene”, adelantó uno de ellos.

Otro observador atento es Daniel Bensusán, senador pampeano que mantiene una línea directa con el gobernador Sergio Ziliotto. Aunque no planea romper de inmediato, dejó trascender que, ante nuevas imposiciones, podría conformar su propio bloque, PJ La Pampa, en un movimiento que remite a la experiencia autónoma que alguna vez encabezó Carlos Verna, aún recordado como uno de los dirigentes más lúcidos del Senado. A esta incipiente diáspora se suma también la partida del salteño Juan Carlos Romero, quien ya decidió apartarse.

En este contexto, la unidad del Frente de Todos en el Senado enfrenta su prueba más difícil desde 2019. Entre el avance del oficialismo libertario, las presiones internas y un liderazgo kirchnerista en discusión, el peronismo senatorial transita un momento decisivo: sostener la cohesión, reorganizarse o asumir un reacomodamiento inevitable.