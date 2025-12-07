A un año de la ley de reforma constitucional; el nuevo contrato cumplirá tres meses de vida

El Senado completó en la siesta del 6 de diciembre de 2024 la sanción de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. La Ley Nº 14.384 fue promulgada esa misma jornada por el gobernador Maximiliano Pullaro que ese día cumplía 50 años de vida.

Diputados había terminado a la madrugada con la aprobación del texto superando los dos tercios necesarios ya que Unidos logró el acompañamiento del perottismo, la izquierda y de algunos otros legisladores.

De esa manera se ponía fin a años de discusiones sobre si abrir o no la instancia de la reforma de la Constitución sancionada a las apuradas en 1962 ante la inminencia de un nuevo golpe de estado en la Argentina y que derivó en la intervención federal al gobierno de Carlos Silvestre Begnis.

Pasó un año de la declaratoria de la necesidad de la reforma y Santa Fe ya tiene su nueva Constitución en marcha, jurada por los tres poderes y por los gobiernos municipales y comunales.

El 10 de septiembre de este año quedó sancionado el nuevo contrato social de los santafesinos dejando pendiente aún el dictado de una veintena de leyes que serán ejes centrales del debate político del próximo año en Santa Fe.

A la sanción de la ley de reforma le siguió la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes en forma simultánea la PASO municipal y comunal. Después la decisión sobre la fecha de funcionamiento de la Convención Reformadora y los dos meses de debate que dieron origen a la norma.

Todo pasó en el último año en Santa Fe sumado a que luego se dio el proceso electoral nacional. Una vorágine política cuyos resultados veremos en los próximos meses.

Unidos con los bloques justicialistas y Fe lograron un consenso amplio sobre el nuevo texto constitucional que hoy es motivo de análisis y estudios en las facultades de Derecho.

Este martes, el Poder Ejecutivo enviará al Senado el mensaje sobre la futura Ley Orgánica de Municipios, norma angular para el nuevo andamiaje institucional de la provincia.

