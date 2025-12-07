Messi y su título 47 con la MLS

Lionel Messi ha añadido otro trofeo a su impresionante palmarés: el Inter Miami se coronó campeón de la MLS Cup 2025 tras derrotar a los Vancouver Whitecaps. En la final, el capitán argentino fue clave, proporcionando dos asistencias que contribuyeron decisivamente al triunfo.

Este campeonato eleva a 47 el número total de títulos oficiales en la carrera del jugador, consolidándolo como el futbolista más laureado de la historia. A sus 38 años, Messi sigue ampliando su legado en el fútbol estadounidense, donde ya había ganado la Leagues Cup, la US Open Cup y un trofeo de conferencia.

Su trayectoria es de proporciones monumentales. Durante su carrera, Messi ha acumulado títulos de la siguiente manera:

FC Barcelona : 35 campeonatos

Paris Saint-Germain : 3 títulos

Inter Miami : 3 trofeos, incluyendo la MLS Cup 2025

Selección Argentina: 6 títulos, que incluyen un Mundial y varias Copas América

En cuanto a los retos futuros, Messi tiene la vista puesta en la Copa Mundial 2026, siendo un objetivo atractivo. A nivel de clubes, Inter Miami participará en la CONCACAF Champions Cup 2026, además de su participación en la Leagues Cup y la MLS, lo que le ofrece la oportunidad de seguir sumando a su ya extensa colección de trofeos.