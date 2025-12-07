Gustavo Costas ya tiene sus armas para atacar a Boca

Racing finaliza su preparación para el partido contra Boca Juniors con un entrenamiento en el que el entrenador Gustavo Costas reafirmó su intención de utilizar una línea de tres defensores, estrategia que parece ser la elegida para la semifinal en La Bombonera, a pesar de las bajas en el equipo.

La suspensión de Gastón Martirena ha obligado a realizar cambios en el lateral derecho, mientras que la expulsión de Santiago Sosa en la fase anterior ha dejado un vacío en el mediocampo. Ante esta situación, el cuerpo técnico optó por un esquema que refuerza la defensa sin sacrificar la profundidad en los costados.

La línea defensiva estará compuesta por Marco Di Césare, Nazareno Colombo como líbero y Agustín García Basso. Facundo Mura ocupará el lateral derecho, mientras que Gabriel Rojas se mantendrá por la izquierda.

Una de las incógnitas es la condición de Santiago Solari, quien terminó el último partido con molestias musculares. Aunque los estudios descartaron una lesión grave, su participación sigue siendo incierta, y Tomás Conechny se perfila como el sustituto más viable. En ataque, la dupla de Adrián Martínez y Duván Vergara volverá a liderar el frente ofensivo.

Racing se prepara para enfrentar a Boca con el objetivo de mantener la solidez defensiva, evitar desajustes y aprovechar las oportunidades de contraataque que se presenten. El duelo definirá al finalista del torneo y ambos equipos llegan fatigados, aunque la Academia enfrenta más contratiempos.