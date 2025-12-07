Los Pumas 7s recuperan terreno en el Circuito Mundial

Después de una decepcionante primera etapa en Dubái, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, tuvo un resurgimiento en la segunda fase del Circuito Mundial de Seven, que se disputa en Ciudad del Cabo. Este sábado, el equipo logró dos triunfos fundamentales.

En su primer encuentro, Los Pumas lograron una contundente victoria por 36-0 sobre Australia. Desde el inicio, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora mostró una notable mejoría en su rendimiento. Los argentinos dominaron los puntos de contacto, evitando penales que podrían haber costado metros y mantuvieron a los australianos sin posesión durante todo el partido. La victoria se consolidó gracias a seis tries, anotados por Santiago Mare, Marcos Moreta, Luciano González, Matteo Graziano (en dos ocasiones) y Santiago Vera Feld.

Posteriormente, Los Pumas se enfrentaron a Francia, un rival que les había infligido una dura derrota de 59-7 la semana anterior. Sin embargo, esta vez el equipo argentino tomó la revancha. En la primera mitad, Los Pumas establecieron un juego ofensivo efectivo. Aunque los franceses dominaron en el segundo tiempo, no lograron revertir el marcador y Los Pumas se llevaron el triunfo por 24-19. Los tries argentinos fueron anotados por Luciano González Rizzoni (dos veces), Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta.