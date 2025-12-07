Infantino le pidió perdón a Scaloni

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disculpó con Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, tras un incidente ocurrido durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. Scaloni fue obligado a usar guantes blancos para manipular la Copa del Mundo, ignorando su estatus como campeón.

Infantino admitió que desconocía este protocolo y se excusó en nombre de la FIFA, afirmando que recibió la información de Ronaldo, el exfutbolista brasileño. Durante la ceremonia en el Kennedy Center de Washington, invitó a Scaloni al escenario y le permitió tocar el trofeo, como parte de una rectificación del error.

La Copa del Mundo, que tiene un valor de aproximadamente 20 millones de dólares, es morigerada con un riguroso protocolo de seguridad. Solo pueden tocarla los campeones del torneo, jefes de Estado y funcionarios de la FIFA. El trofeo, hecho de oro macizo y que pesa seis kilos, se exhibe en el museo de la FIFA en Zúrich, aunque su localización exacta se mantiene en secreto.

La seguridad durante el traslado de la Copa es extrema, incluyendo guardias armados y vehículos blindados. En el caso de Estados Unidos, solo el presidente tiene el permiso oficial para tocarla.