La reacción de un jugador de Jordania cuando se enteró de que tienen que jugar contra Argentina

La reacción de un jugador de Jordania cuando se enteró de que tienen que jugar contra ArgentinaDEPORTESNone
La Selección argentina ha confirmado a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026. Una de las novedades es la inclusión de Jordania, que clasifica por primera vez a este torneo. Mousa Al-Tamari, delantero del Rennes de Francia, expresó su entusiasmo en redes sociales al compartir una gráfica de la federación jordana sobre el Grupo J. En su publicación, escribió: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”.
