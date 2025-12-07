La reacción de un jugador de Jordania cuando se enteró de que tienen que jugar contra Argentina

La Selección argentina ha confirmado a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026. Una de las novedades es la inclusión de Jordania, que clasifica por primera vez a este torneo. Mousa Al-Tamari, delantero del Rennes de Francia, expresó su entusiasmo en redes sociales al compartir una gráfica de la federación jordana sobre el Grupo J. En su publicación, escribió: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”.