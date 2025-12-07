El Municipio refuerza las acciones de prevención del dengue

El Gobierno municipal se encuentra en un período de profundización de acciones preventivas ante la presencia del dengue. El mosquito Aedes aegypti se reproduce en pequeñas cantidades de agua quieta, por lo que revisar patios y eliminar cualquier recipiente que pueda acumular líquido sigue siendo la medida más efectiva para evitar criaderos.



El Estado municipal recomienda vaciar, lavar y cepillar bebederos, baldes, macetas y objetos que junten agua. Además, dar vuelta o tapar recipientes que no puedan descartarse y eliminar elementos en desuso como tapitas, latas o juguetes rotos.



Asimismo, cambiar todos los días el agua de floreros y bebederos para animales, así como mantener el pasto corto y los patios desmalezados, tapar tanques y cisternas ,y limpiar de forma periódica canaletas y desagües.



Estas acciones deben repetirse semanalmente ya que el ciclo de reproducción del mosquito dura siete días.



Ante la presencia de síntomas como fiebre alta repentina, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general o dolor detrás de los ojos, el Municipio recuerda que no hay que automedicarse. La conducta adecuada es concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para obtener diagnóstico y acompañamiento profesional.



Paralelamente, es válido mencionar que el Estado local sostiene un esquema permanente de prevención. Los equipos ambientales realizan recorridas y controles en distintos sectores de la ciudad, además de impulsar campañas de concientización en territorio.



A la par, se intensifican las tareas de limpieza y desmalezado en espacios públicos y se visitan las zonas donde suelen detectarse criaderos. Todo esto, sumado al monitoreo conjunto con el sistema provincial de salud para el seguimiento de casos sospechosos y confirmados.



Cada acción preventiva cuenta. Un minuto por semana alcanza para revisar el patio, eliminar criaderos y cortar el ciclo del mosquito. El compromiso de todos los rafaelinos es clave para proteger la salud de nuestra comunidad.