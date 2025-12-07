La confesión de Ángel de Brito sobre su vida sexual

La confesión de Ángel de Brito sobre su vida sexualESPECTÁCULO Julia VOSCO
Ángel de Brito interactuó con sus seguidores este sábado en su cuenta de Instagram, donde abrió una cajita de preguntas y se mostró dispuesto a responder temas personales. Entre las consultas, un seguidor le preguntó sobre el lugar donde pasa las fiestas, a lo que el conductor de LAM (América) respondió que lo hace con su familia en Buenos Aires.
Una de las preguntas más directas fue sobre su vida íntima: “¿Gar... muy seguido?”, a lo que de Brito contestó: “Todos los días que puedo”.
Además, el periodista anunció que la próxima semana revelará un embarazo en su programa y expresó su interés en invitar a Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, como angelita.
