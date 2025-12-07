La confesión de Ángel de Brito sobre su vida sexual

Ángel de Brito interactuó con sus seguidores este sábado en su cuenta de Instagram, donde abrió una cajita de preguntas y se mostró dispuesto a responder temas personales. Entre las consultas, un seguidor le preguntó sobre el lugar donde pasa las fiestas, a lo que el conductor de LAM (América) respondió que lo hace con su familia en Buenos Aires.

Una de las preguntas más directas fue sobre su vida íntima: “¿Gar... muy seguido?”, a lo que de Brito contestó: “Todos los días que puedo”.

Además, el periodista anunció que la próxima semana revelará un embarazo en su programa y expresó su interés en invitar a Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, como angelita.