El Gobierno afronta una semana decisiva entre el anuncio de la inflación de noviembre y el regreso al financiamiento externo

El Gobierno enfrenta una semana clave con la licitación de un nuevo bono en dólares y la publicación del IPC de noviembre.

La inflación de noviembre rondaría entre 2,3% y 2,5%, según estimaciones privadas, manteniendo la tendencia levemente ascendente.

El IPC acumula varios meses de subas moderadas tras la desaceleración marcada en mayo.

El Tesoro vuelve a los mercados internacionales con un bono a 4 años y cupón del 6,5%.

Economía busca captar divisas para afrontar vencimientos de enero por más de u$s4.200 millones sin afectar reservas.

El Gobierno observa con atención la evolución del dólar y el impacto de ambas variables en la confianza del mercado.

El Gobierno ingresa en una semana que podría marcar el pulso económico del cierre de año. Dos hitos, separados por apenas 48 horas, concentrarán la atención oficial y privada: la licitación de un nuevo bono en dólares del Tesoro Nacional y la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. La dinámica entre ambas variables —financiamiento y precios— se vuelve decisiva en un contexto en el que el tipo de cambio también vuelve a ser observado con cautela desde la Casa Rosada.

Este miércoles, el Ministerio de Economía abrirá la licitación para un bono en dólares a cuatro años, con cupón del 6,5%, que marcará el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. No se trata de un paso menor: el país no emitía deuda de legislación local con destino a inversores globales desde enero de 2018. El objetivo es concreto y urgente. Finanzas buscará captar parte de los más de 4.200 millones de dólares necesarios para cubrir vencimientos que operan en enero, en un calendario financiero que vuelve a estrecharse.

Luis Caputo, ministro de Economía, justificó la operación como un mecanismo para “pagar deuda vieja” y despejar compromisos inmediatos sin resignar divisas. Según explicó, cada dólar que ingrese por la colocación permitirá al Tesoro refinanciar vencimientos sin presionar sobre las reservas del Banco Central, un aspecto valorado por el mercado en un año que estuvo marcado por la compresión del riesgo país y la mejora en los bonos soberanos. Caputo subrayó que “hay demanda” por el instrumento luego de conversaciones con agentes financieros, aunque la tasa final dependerá de las condiciones que exijan los inversores.

El parte oficial del Ministerio de Economía destacó que, en un clima de “fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares” tras el resultado electoral y la continuidad del programa económico, el Tesoro aspira a “cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”. De concretarse en los montos esperados, la operación podría enviar una señal favorable a los mercados sobre la capacidad de financiamiento voluntario del país.

El segundo evento relevante llegará el jueves a las 16, cuando el INDEC difunda el IPC correspondiente a noviembre. Aunque el Gobierno ha insistido en que la desaceleración inflacionaria sigue firme, los analistas privados anticipan que el índice mantendrá la tendencia ascendente que comenzó en junio. De acuerdo con distintas consultoras, el mes habría cerrado en un rango de entre 2,3% y 2,5%, una cifra levemente superior a la de octubre (2,3%) y en línea con la dinámica de los últimos meses.

La trayectoria reciente muestra que, tras el fuerte descenso de mayo —cuando la inflación cayó a 1,5% después de un arranque de año marcado por subas de 3,7% en marzo y 2,8% en abril—, los precios retomaron un sendero de aumentos moderados pero persistentes. Junio marcó 1,6%, mientras que julio y agosto se ubicaron en 1,9%. En septiembre, el IPC trepó a 2,1% y en octubre alcanzó 2,3%. Las estimaciones para noviembre no alteran ese panorama: estabilidad en la desaceleración, pero sin desinflar del todo las presiones acumuladas.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación interanual del 30,4% para el cierre de 2025, un pronóstico que el Gobierno mira con atención a medida que avanza la discusión sobre el programa monetario del próximo año. Las expectativas vuelven a jugar un rol central, sobre todo en un escenario en el que los movimientos del dólar siguen condicionando precios y decisiones de inversión.

En la Casa Rosada admiten que el foco estará también en la evolución del tipo de cambio, especialmente después de semanas relativamente calmas pero con señales de cautela en operaciones financieras. Si bien el Banco Central sostiene su estrategia de acumulación gradual de reservas, cualquier alteración en los mercados podría modificar el escenario de corto plazo.

La combinación entre el dato inflacionario y el resultado de la licitación definirá, en gran medida, el clima económico con el que el Gobierno encarará la segunda mitad de diciembre. En un año que exigió reacomodamientos fiscales, correcciones de precios relativos y una delicada negociación con los acreedores, la semana que comienza aparece como una suerte de termómetro de confianza. Tanto para el Ejecutivo como para los inversores, lo que ocurra en estos días marcará la temperatura del final del año.