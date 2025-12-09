Cruce en la oposición por el endeudamiento bonaerense: Pareja apunta a Pro y expone una crisis latente

Pareja cuestionó duramente al Pro por apoyar el endeudamiento pedido por Kicillof y habló de un comportamiento “flojo moralmente”.

LLA rechazó el proyecto por un artículo que habilitaba un uso discrecional de fondos sin garantías claras.

Una reunión previa entre Pareja y Santilli anticipó diferencias y evidenció la falta de estrategia común.

Tras la votación, circularon sospechas de acuerdos por cargos, aunque Pareja evitó acusaciones directas.

El Fondo Municipal y las tensiones internas del Pro influyeron en la votación.

Pese a la crisis, LLA y Pro seguirán trabajando juntos con la mirada puesta en 2027.

La aprobación del nuevo endeudamiento solicitado por Axel Kicillof volvió a sacudir el mapa político bonaerense y dejó expuestas tensiones que la oposición intentaba mantener bajo control. El dirigente de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, cuestionó con dureza el acompañamiento del Pro y calificó la actitud de algunos legisladores como “floja moralmente”. El episodio, afirmó, abrió una crisis que aún requiere explicaciones internas y marca un antes y un después en la relación entre ambas fuerzas.

La controversia surgió a partir de la votación legislativa que avaló el financiamiento solicitado por el gobernador. Pareja sostuvo que el punto más problemático era el artículo dos del proyecto, cuya redacción —según dijo— otorgaba a Kicillof un margen “confuso y discrecional” para el manejo de fondos. Esa ausencia de garantías sobre el destino real de los recursos llevó a LLA a rechazar la iniciativa, pese a las presiones del contexto político y al riesgo de quedar desalineados respecto del resto de la oposición.

El dirigente libertario recordó además que, dos días antes de la sesión, mantuvo una reunión en Casa Rosada con Diego Santilli. El encuentro, destinado inicialmente a repasar temas vinculados al Ministerio del Interior tras los cambios en esa cartera, derivó en una conversación sobre el posicionamiento del Pro frente al endeudamiento. Santilli, contó Pareja, anticipó que acompañarían el rollover de la deuda. Para LLA, esa señal confirmó que cada espacio actuaba con su propio libreto y que no existía una estrategia común.

El malestar se profundizó después de la votación. En los pasillos legislativos circularon versiones de que parte del apoyo del Pro respondía a la negociación de cargos en la estructura estatal. Pareja prefirió la cautela. Aseguró que no puede acusar sin el detalle nominal de los votos, aunque admitió que las sospechas no surgieron de la nada. Calificó ese entramado de rumores como “radio pasillo”, pero señaló que el resultado fue “un desastre” para la provincia en términos políticos y administrativos.

El legislador también deslizó que en el Pro conviven disputas internas que influyeron en quienes hicieron públicas las denuncias. Viejas tensiones, dijo, terminaron aflorando en medio de un debate que requería cohesión. Más allá de esas diferencias, Pareja fue tajante: varios dirigentes del Pro “estuvieron flojos moralmente” al respaldar a Kicillof en una votación clave para la oposición.

Consultado por las implicancias políticas, el dirigente libertario negó que la crisis implique una ruptura entre LLA y el Pro. El acuerdo electoral, señaló, ya cumplió su primera etapa y ahora la relación se centra en la coordinación legislativa a nivel nacional. En la Legislatura bonaerense, agregó, nunca existió un interbloque formal, por lo que cada fuerza conserva autonomía para posicionarse según sus intereses territoriales.

En ese sentido, Pareja indicó que el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal fue otro elemento que condicionó el comportamiento de los jefes comunales. LLA cuenta con apenas dos intendencias, mientras que el Pro supera la docena. Esa diferencia territorial, sostuvo, explica parte del acompañamiento amarillo al proyecto oficialista: “Tenían que mirar ese fondo”, reconoció.

Pese al cruce, Pareja insistió en que la cooperación entre ambas fuerzas continuará. El objetivo, afirmó, es competir “para ganar la provincia en 2027”. Sobre los nombres, evitó definiciones y remarcó que la decisión final quedará en manos del presidente Javier Milei. Su propio rol, dijo, será ampliar el espacio y respaldar al candidato que resulte elegido.

Mientras tanto, dejó un mensaje claro para sus socios: los legisladores del Pro deberán explicar por qué votaron un endeudamiento que, según él, profundiza los problemas financieros de la provincia. Pareja acusa a Kicillof de haber incrementado la deuda y de utilizar la estrategia presupuestaria con objetivos de proyección nacional. Una jugada que, asegura, obliga a recalibrar la relación dentro de la oposición y a revisar los límites del acompañamiento al gobernador.