Caputo sorprende al mercado con emisión testigo de deuda en dólares

Luis Caputo anuncia regreso al mercado de deuda en dólares tras ocho años.

La emisión será limitada, de corto plazo y bajo legislación local.

Busca “testear” el apetito de inversores y reducir el riesgo país.

Se espera captar alrededor de 1.000 millones de dólares para refinanciar Bonares 2029 y 2030.

La TIR prevista está por debajo del 9%, apuntando principalmente a inversores locales.

La operación sienta las bases para futuras emisiones de mayor envergadura bajo legislación extranjera.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a generar atención en los mercados financieros con una medida inesperada: el regreso de Argentina al mercado de deuda en dólares tras casi ocho años de ausencia. La operación, aunque limitada en monto y de corto plazo, busca enviar señales claras sobre la disposición de los inversores a adquirir bonos argentinos y la capacidad del país para afrontar compromisos futuros sin comprometer sus reservas.

La emisión, que se llevará a cabo bajo legislación local, está diseñada como un “test” para medir el apetito de los inversores. Según analistas privados, la decisión de no fijar un monto máximo exacto refleja un enfoque prudente: permitir que la operación funcione como termómetro del mercado, sin comprometer inicialmente grandes recursos ni generar riesgos inmediatos. Caputo apunta así a una doble meta: evaluar la demanda y, al mismo tiempo, comenzar a reducir el riesgo país para facilitar futuras emisiones de mayor envergadura bajo legislación extranjera.

La licitación, que se espera cierre a mediados de la próxima semana, buscaría captar alrededor de 1.000 millones de dólares. Los fondos recaudados se destinarán al pago de capital de los Bonares 2029 y 2030, cumpliendo un doble propósito: dar aire a la tesorería y mostrar que el país mantiene capacidad de rollover sobre su deuda. La clave, según los analistas, estará en el precio del bono y en la Tasa Interna de Retorno (TIR) que finalmente logre la colocación.

De acuerdo con la consultora Outlier, el rendimiento esperado ronda actualmente el 10,62%, aunque se estima que el Gobierno intentará conseguir financiamiento a una tasa inferior a un dígito. Este nivel sugeriría un compromiso mínimo de demanda previo y, si la operación supera las expectativas, podría convertirse en una señal positiva para futuras colocaciones de mayor volumen y plazo, incluso fuera del país.

Gastón Lentini, analista económico, coincide en que la emisión permitirá medir la confianza de los inversores en la administración actual. “Si todo sale bien, Argentina podría emitir bonos a más largo plazo y evitar enfrentar vencimientos importantes hasta 2030, aprovechando el potencial exportador del campo, la minería y Vaca Muerta en los próximos años”, afirmó.

Entre los inversores a los que apunta la medida se encuentran aquellos con dólares atrapados por los controles de capital previos a las elecciones, que podrían ver en este bono una oportunidad de arbitraje o de liquidez. Algunas consultoras incluso especulan con que los títulos podrían ser utilizados en operaciones de tipo ‘repo’ con bancos privados internacionales. La consultora 1816 prevé que la TIR estará por debajo del 9%, apuntando principalmente a inversores locales, ya que el mercado internacional probablemente exigiría instrumentos bajo legislación estadounidense para involucrarse.

Outlier destaca que, al tratarse de un bono bajo normativa local, la operación podría desincentivar la participación de inversores extranjeros. Sin embargo, organizar la subasta bajo regulación estadounidense habría demorado el proceso, mientras que priorizar un instrumento local permite enviar una señal inmediata sobre la capacidad de Argentina de afrontar compromisos y generar rollover, al tiempo que se mantiene la expectativa sobre la aprobación de reformas en el Congreso que podrían reforzar la confianza del mercado.

En síntesis, la maniobra de Caputo combina prudencia y estrategia: una emisión limitada para medir la temperatura del mercado, al mismo tiempo que prepara el terreno para colocaciones futuras de mayor escala, con el objetivo de consolidar la confianza en la deuda argentina y reducir paulatinamente el riesgo país.