Pullaro más jugado a las pymes

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar posición en dos de los temas que dominan la agenda política nacional: la reforma laboral y el debate por el Presupuesto 2026. En rueda de prensa aclaró este jueves que su postura se distancia de los planteos más rígidos del oficialismo nacional y que, desde Santa Fe, el eje será la defensa del entramado productivo y de las políticas sociales esenciales.

Sobre la reforma laboral, Pullaro aseguró que los diálogos con la CGT avanzan en un punto en común: la estructura actual del sistema desalienta el empleo formal y expulsa trabajadores hacia la informalidad. “La mirada que vamos a defender desde Santa Fe y desde Provincias Unidas es una mirada pyme. Es cómo fortalecemos a las pymes, cómo mejoramos el capital y el empleo”, explicó.



En ese marco, buscó despejar críticas y tensiones al afirmar que no se trata de un ajuste ideológico: “Lo que vamos a defender no es una reforma laboral de derecha, sino una modernización laboral que permita a las pymes sostener empleos y que muchas personas que están en negro pasen a estar en blanco”. Según el gobernador, la referencia son modelos aplicados en otros países, con contratos regionales o sectoriales que generan mayor flexibilidad sin debilitar derechos.

Pullaro recordó que Santa Fe posee el entramado pyme más grande del país, y que toda discusión laboral debe contemplar esa realidad productiva. “Son debates que hay que dar con responsabilidad, pensando en cómo se genera trabajo y no en cómo se ajusta”, apuntó.

El gobernador también se refirió al tratamiento del Presupuesto nacional para 2025. Afirmó que es “imprescindible” que Argentina cuente con una ley aprobada, pero advirtió que Santa Fe no resignará obras ni programas estratégicos.

CON INFORMACION DE PAGINA12.