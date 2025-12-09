Zago cuestiona el clima interno del Congreso y advierte por la falta de coordinación con el Ejecutivo

Zago cuestionó el clima interno del Congreso y acusó a algunos diputados de “hacer show”.

Consideró inviable la convocatoria a extraordinarias por la falta de comisiones constituidas.

Advirtió que buena parte de la agenda legislativa se postergará hasta enero.

Criticó la ausencia de diálogo con Javier Milei y pidió mayor institucionalidad.

Señaló contradicciones económicas y políticas dentro del Gobierno.

Valoró algunos objetivos oficiales, pero sostuvo que persisten problemas estructurales sin resolver.

En medio de un clima político atravesado por tensiones, demoras administrativas y la discusión sobre la agenda inmediata del Poder Legislativo, el diputado nacional del MID, Oscar Zago, decidió poner en palabras un malestar que —según sostiene— atraviesa a buena parte del Congreso. Durante una entrevista en vivo, el legislador planteó que el funcionamiento interno de la Cámara Baja enfrenta dificultades que no solo complican la dinámica parlamentaria, sino que además exponen al Poder Legislativo a una narrativa que, a su juicio, no refleja el trabajo real que se realiza puertas adentro.

“Hay diputados que más que venir a hacer su trabajo, vienen a hacer show”, lanzó Zago, en referencia al clima que percibe después de la reciente jura de legisladores y en pleno debate por las sesiones extraordinarias. Sus declaraciones se inscriben en un contexto en el que la convocatoria del Poder Ejecutivo generó fricciones no menores: para el diputado, la agenda llegó antes de tiempo, cuando ni siquiera estaban definidas las nuevas comisiones.

Zago fue categórico al afirmar que el cronograma planteado es inviable. El Ejecutivo presentó ocho proyectos para ser tratados en el período extraordinario, pero para el legislador resulta imposible avanzar sin la estructura formal que organiza el debate. Recordó además que el Senado requiere un plazo mínimo para su propio tratamiento, lo que complica cualquier intento de acelerar los tiempos. De acuerdo con su evaluación, una parte sustancial de la agenda legislativa terminará postergada hasta enero.

En ese marco, expresó su molestia por lo que considera un intento de instalar una imagen negativa del Congreso. “Se tiran cosas para que la gente diga ‘que vagos que son los diputados’, pero se discuten cosas muy importantes”, afirmó. A su entender, la falta de orden inicial se presta para la confusión, en un momento donde los debates centrales —como el del presupuesto— requieren profundidad y consensos básicos.

Justamente en torno al presupuesto, Zago recordó que existía un principio de acuerdo general, aunque reconoció discusiones sensibles como las vinculadas al financiamiento del Hospital Garrahan y a políticas de discapacidad. Aun así, sostuvo que si hay voluntad política, la aprobación es posible. Dentro de las prioridades, ubicó también la iniciativa de “inocencia fiscal”, mientras que las demás propuestas, aseguró, quedarán fuera del temario inmediato.

El diputado anticipó que el nuevo esquema de funcionamiento del Congreso podría dar paso a un ámbito más ordenado y con mejor diálogo interno, algo que —según señaló— había quedado desdibujado en los últimos años por la fragmentación y los conflictos entre bloques. Sin embargo, también apuntó al vínculo entre el Legislativo y el Presidente, marcado por una comunicación prácticamente nula: “Yo no tengo diálogo hace más de 10 meses con el Presidente, tengo diálogo con funcionarios”.

Zago reconoció que ciertos gestos, como el discurso de Javier Milei de espaldas al Congreso durante su asunción, dejaron una marca que todavía incomoda. Consideró necesario reforzar la institucionalidad entre los poderes del Estado para evitar episodios que, según remarcó, deterioran la imagen internacional del país.

En el plano económico, también dejó planteados sus reparos. Advirtió sobre la caída del empleo y del salario, y criticó las contradicciones entre el discurso oficial y algunas decisiones concretas, como el financiamiento del Garrahan o la compra de cazas F-16. No pasó por alto la contradicción que observa entre la prédica contra la “casta” y la incorporación de figuras tradicionales en la estructura del Ejecutivo: “Después me hablan de combatir a la casta y traen a Scioli”.

Pese a las objeciones, Zago reconoció aspectos valorables de la gestión, como la búsqueda del déficit cero y los avances en la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, advirtió que persisten problemas estructurales que requieren otro tipo de abordaje. Y concluyó con un mensaje hacia la conducción nacional: el rumbo lo define el Presidente, pero las decisiones deben apoyarse en especialistas. “Puede ser un economista brillante, pero para tomar decisiones se tiene que consultar con los especialistas de cada área”.