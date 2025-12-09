Falistocco anunció su alejamiento de la Corte Suprema santafesina desde noviembre de 2026

Se abre una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. En realidad, otro lugar si se contabiliza el alejamiento anunciado de Eduardo Spuler. Se trata del actual presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco.

El cortesano anunció en un artículo periodístico que 2026 será su último año en el cuerpo. La decisión, según comentó en la nota, se la adelantó primero a su círculo íntimo de familiares y amigos. Ahora llegó el turno de la opinión pública.

"Noviembre es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial", le aseguró Falistocco a diario La Capital.

Próximo presidente

Como adelantó El Litoral, la reunión de Acuerdo tendrá lugar este miércoles 10 y sería tiempo de definir al próximo presidente de la Corte Suprema provincial.

Cabe recordar que hubo dos martes sin acuerdo y la expectativa está puesta ahora en lo que ocurra este miércoles en sede tribunalicia.

Como se dijo, la Corte tiene la costumbre hace años de intercalar a los presidentes teniendo en cuenta al lugar que pertenecen. Así, luego del mandato que termina el 31 de diciembre para Falistocco, el próximo titular del máximo tribunal debería ser capitalino.

Miembros y la Constitución

Tal como quedó establecido por ley y luego reafirmado por la flamante Carta Magna, se estipuló como límite de edad los 75 años; razón por la cual tres de los miembros quedaban por fuera de esta nueva regla.



Al mismo tiempo, la nueva Constitución establece que "la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial".

En un arduo trabajo político, el gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro pudo incluir tres nuevos ministros en la Corte Suprema. Uno por la ley de ampliación a siete de la Corte, y otra por las renuncias de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. Así llegaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

Así las cosas, el cuerpo quedó integrado por los citados tres, más la continuidad de Rafael Gutiérrez, el mencionado Falistocco, Daniel Erbetta y el saliente Eduardo Spuler.

2026 entonces será un año donde el Poder Ejecutivo tenga que encontrar reemplazos tanto para Spuler como para al ahora también saliente, Falistocco.

