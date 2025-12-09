Corte de Santa Fe: ¿El próximo es Rafael Gutiérrez?

El juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, anunció su retiro para fines del próximo año en un feriado nacional, en un contexto de tensiones con el gobernador, Maximiliano Pullaro, quien busca una renovación total del tribunal.



Este anuncio intensifica la presión sobre Rafael Gutiérrez, considerado el referente de la Corte desde los años 90, fruto de un acuerdo entre el exgobernador Carlos Reutemann y el radical Horacio Usandizaga. Gutiérrez ha manifestado su intención de dejar el cargo tras la inauguración del nuevo edificio de Tribunales de la capital provincial. Entre tanto, Pullaro ha instado a su mano derecha, Eduardo Bordas, a renunciar, advirtiendo: "Si no se van, los echo por decreto".

El gobernador está evaluando candidatos para los nuevos puestos, incluyendo al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, conocido por sus buenas relaciones con el PRO y respaldado por la dirigente Patricia Bullrich. Alurralde fue invitado de honor por Pullaro durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1 de mayo.

Los primeros jueces en asumir tras la renovación de la Corte han sido el ex fiscal general Jorge Baclini, la socialista Margarita Sabalza y Rubén Weder, ex fiscal de Estado de Omar Perotti. Con la permanencia de Daniel Erbetta, que está por debajo de la edad límite de 75 años, restan tres posiciones por cubrir.



Otro nombre que ha tomado fuerza es el de Diego Maciel, actual secretario administrativo de la Cámara de Senadores provinciales y cercano a Felipe Michlig, un senador de confianza de Pullaro. Para el tercer puesto, se barajan nombres de abogadas de Rosario, buscando lograr un equilibrio de género en un tribunal que, hasta ahora, ha estado compuesto mayoritariamente por hombres.