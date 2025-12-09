Dónde y cuándo se juega la final del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes son los finalistas del Torneo Clausura tras eliminar a Boca y Gimnasia, respectivamente. Ambos equipos se enfrentarán en la gran final el sábado 13 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, ajustando el horario debido a las altas temperaturas de la región.

En la semifinal del domingo, Racing logró un triunfo clave en la Bombonera, superando a Boca por 1-0 con un gol de Maravilla Martínez. Por su parte, Estudiantes se llevó la victoria el lunes, venciendo a Gimnasia 1-0 en el Bosque, gracias a un gol de Tiago Palacios en el segundo tiempo.