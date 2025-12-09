En silencio: La LPF sorteará las zonas del Apertura y Clausura 2026 sin televisación

La Liga Profesional de Fútbol llevará a cabo el sorteo de su calendario para 2026 este martes 9 de diciembre a las 12:30 en el predio de la AFA en Ezeiza. Durante este evento, se formarán dos zonas que se utilizarán en el Torneo Apertura y el Torneo Clausura del próximo año.

A diferencia de ediciones anteriores, el sorteo se realizará a puertas cerradas y no contará con transmisión oficial ni por señal deportiva. Tras la finalización del sorteo, la LPF dará a conocer los grupos a través de sus canales oficiales, lo que significa que aficionados y clubes conocerán a sus rivales sin presenciar el evento en vivo.

El formato del torneo se mantendrá, con dos torneos cortos divididos en dos zonas de 15 equipos cada una. Habrá un calendario de clásicos interzonales y una etapa final que se resolverá mediante playoffs. El título anual se definirá por la tabla acumulada, que sumará los puntos de ambos campeonatos.

El Torneo Apertura comenzará en la última semana de enero, y se anticipa un parón a mitad de año. A diferencia de 2025, que se detuvo por el Mundial de clubes, el receso en 2026 será debido a la Copa del Mundo.