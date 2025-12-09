Messi conoció el difícil rival que se cruzaría Inter Miami en la Concachampions

Inter Miami, dirigido por Lionel Messi, se prepara para lo que será el año 2026 tras haber ganado la MLS. El club se encuentra en una posición competitiva clara, ya que la Copa Mundial de la FIFA influirá significativamente en su proyecto liderado por David Beckham. Ayer, tras vencer a Vancouver, el equipo conoció a su potencial rival en la Concachampions.

El torneo, que se extiende desde Panamá hasta Canadá, verá a Inter Miami en la parte derecha del cuadro, a la espera de su primer oponente en los octavos de final. América de México, que también se encuentra en este lado del torneo, podría ser un rival en caso de superar la fase inicial.

Este enfrentamiento podría llevar a Messi a jugar en el legendario Estadio Azteca, lo que representaría un duelo entre dos de las economías futbolísticas más robustas de América del Norte. Durante este tiempo, Messi ha elogiado el crecimiento del fútbol en México, así como el interés de los aficionados en Estados Unidos y Canadá. “He observado un notable crecimiento en la afición al fútbol en este último año”, expresó el delantero argentino.

América iniciará su participación en la Concachampions del 3 al 26 de febrero, mientras que Inter Miami no jugará hasta marzo (10 y 19). A medida que Messi suma títulos en su carrera estadounidense, solo le queda por conquistar este certamen. La edición actual de la MLS culminará el 30 de mayo de 2026, evitando coincidencias con el Mundial.

En otro tema, la situación de Luis Suárez en el equipo se mantiene incierta, ya que su contrato finaliza en diciembre. Se mencionan intereses tanto en su regreso al fútbol uruguayo como en la permanencia en Inter Miami, que respeta los deseos del jugador. Jorge Mas, directivo del club, afirmó: “Es una leyenda del fútbol y merece decidir su futuro cuando acabe la temporada”. La conversación sobre su futuro se centrará en sus preferencias y en términos económicos, si opta por seguir un año más.