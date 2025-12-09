Liverpool e Inter se enfrentan en un partidazo por la Champions League

Este martes, el partido de Champions League entre Liverpool e Inter de Milán contará con un duelo destacado de argentinos: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, ambos habituales titulares de la selección nacional campeona del mundo.

Liverpool atraviesa un momento complicado en su campaña, en medio de tensiones con su estrella Mohamed Salah, quien manifestó críticas hacia la dirigencia y el cuerpo técnico y no participará de este encuentro. En contraste, el Inter es uno de los líderes de la fase de grupos y busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda con una victoria.

El partido se llevará a cabo en el estadio Giuseppe Meazza a las 17:00, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+.

Además de este encuentro, habrá otros partidos destacados con futbolistas argentinos en acción. El Chelsea, con Enzo Fernández, se enfrentará al Atalanta, mientras que el Tottenham, liderado por Cuti Romero, jugará contra el Slavia Praga. El Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone y con Julián Álvarez en sus filas, se enfrentará al PSV de Holanda, y el Galatasaray de Mauro Icardi jugará contra el Mónaco.

A continuación, la lista de partidos programados para el martes en la Champions League: