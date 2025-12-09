El durísimo posteo de la esposa de Leandro Paredes contra un periodista

Leandro Paredes se convirtió en el centro de la controversia tras las críticas del periodista Flavio Azzaro, que rápidamente se difundieron en redes sociales tras la derrota de Boca Juniors frente a Racing 1-0 en las semifinales del Torneo Clausura.

En su análisis posterior al partido en la Bombonera, Azzaro cuestionó la actitud del mediocampista. "No me gustan los cancheros que no ganaron nada. Paredes en Boca no ganó nada", declaró. Además, criticó su participación en una portada de la revista Gente, sugiriendo que debería lograr un título con el club antes de aceptar ese tipo de promociones.

La respuesta del círculo cercano a Paredes no se hizo esperar. Su esposa, Camila Galante, publicó un fuerte mensaje en Instagram defendiendo al capitán. "Es verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista. ¡Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender!", escribió, refiriéndose a Azzaro.

Galante finalizó su mensaje con dureza, acusando al periodista de buscar atención a costa de otros: “¿No tienes visualizaciones en tu programa que andas buscando fama a costa de otro?”, desatando una ola de reacciones entre los aficionados.