El logro de Franco Colapinto sin precedentes en la Fórmula 1

Franco Colapinto culminó la temporada de Fórmula 1 sin abandonar ninguna de las 18 carreras que disputó, un logro destacado en un deporte marcado por fallos mecánicos e incidentes. Solo otro piloto, George Russell, logró el mismo hito al completar todas las competencias del año.

A pesar de subirse a un monoplaza desgastado desde el séptimo Gran Premio y enfrentar dificultades para acceder a puntos, Colapinto mostró un rendimiento consistente, evitando errores y finalizando cada carrera sin inconvenientes.

Es importante destacar que este registro no incluye su accidente en Interlagos durante la carrera sprint ni la falla mecánica en Silverstone, que le impidió competir y se contabiliza como una ausencia en la parrilla.

La próxima temporada de Fórmula 1 comenzará en 2026 con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, Melbourne.