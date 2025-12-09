El mea culpa de Nicole Neumann por la mediatización de sus conflictos familiares

Nicole Neumann reflexionó sobre la exposición mediática de sus conflictos familiares con Fabián Cubero, reconociendo que se sintió “sola y desbordada” durante esos momentos difíciles. En una entrevista en el programa La Mañana con Moria (eltrece), la modelo habló de su papel como madre y de cómo apoya a sus hijas en sus proyectos de modelaje, destacando que trata de permitirles vivir sus propias experiencias mientras las acompaña solo si ellas lo piden.

Neumann admitió que, en el pasado, los enfrentamientos con Cubero la llevaron a hacer “catarsis” en televisión, mostrando su vulnerabilidad. “Era demasiado para mí sola con tres nenas chicas”, recordó. A pesar de su arrepentimiento, resaltó que no supo manejar la situación de otra manera en ese momento.

La modelo señaló que con el tiempo ha comprendido la importancia de mantener la familia alejada del escrutinio público. “Cuando me di cuenta de que esto no servía para el día de mañana para mis hijas, empecé a dejarlo puertas adentro”, explicó, refiriéndose a la exposición mediática que también involucra a su expareja y a Mica Viciconte.

Finalmente, Neumann resaltó su deseo de que la relación entre los padres funcione de manera más cooperativa. “Los padres deben ser un equipo siempre, sin importar lo que haya pasado en su relación. Es fundamental preservar a los niños”, concluyó.