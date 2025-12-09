Julieta Poggio mostró cómo fue la inauguración de su exclusivo café

Julieta Poggio inauguró su nueva cafetería, Raíz A Vivero Café, en Pilar, en un evento que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. La apertura, celebrada el sábado por la tarde, se convirtió en una gran fiesta donde los asistentes disfrutaron de café de especialidad y pastelería gourmet, complementados con una barra de tragos y un DJ en vivo.

En sus redes sociales, Poggio describió el espacio como "mágico" y destacó el enfoque en la gastronomía de calidad y el asesoramiento en plantas, proporcionado por su familia. Entre los presentes se encontraron reconocidos nombres como Nacho Castañares, Marcos Ginnochio, Lola Latorre, Daniela Celis y Thiago Medina.

Los videos compartidos desde la inauguración mostraron los detalles del diseño del café, que incluye una distintiva puerta vintage y una entrada inspirada en Pandora, el mundo de la película Avatar.