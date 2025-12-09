Venado Tuerto, el espejo en el que se tiene que mirar Viotti: Eliminó impuestos en un 50% y congeló la Tasa

La reciente aprobación unánime en el Concejo Deliberante de Venado Tuerto de una reforma impositiva que eliminará, simplificará y reducirá más de 150 trámites, tasas y sellados es un avance significativo hacia la modernización del Estado local. Esta medida, liderada por el intendente radical Leonel Chiarella, no solo responde a una necesidad urgente, sino que también establece un ejemplo a seguir en la administración pública.

Chiarella subraya que dicho logro es posible debido al superávit mantenido durante seis años. Este dato no es trivial: un equilibrio financiero saludable es la base sobre la cual se pueden construir políticas efectivas y comprometidas con el bienestar ciudadano. Durante este tiempo, la gestión municipal ha logrado ordenar cuentas y realizar obras inéditas en la historia de la ciudad, prueba de que una administración transparente y eficiente puede rendir frutos tangibles.

La profundización de esta reforma, tal como lo explicó el secretario de Desarrollo Económico, Luis Viskovic, tiene un alcance amplio. Beneficiará a más de 3.000 monotributistas, reducirá la carga fiscal sobre los comercios e industrias y ofrecerá alivios significativos a jubilados y ciudadanos en general. Eliminando sellados administrativos y simplificando trámites, se busca dotar a los venadenses de un ambiente más propicio para el desarrollo económico y la prosperidad social. Esta es una clara demostración de que, cuando el Estado opera sin corrupción, los recursos disponibles son suficientes para el bienestar colectivo.

Además, la reforma se sostiene sobre tres pilares fundamentales: un régimen simplificado del Derecho de Registro e Inscripción (DRI), la eliminación de cargas administrativas innecesarias y un nuevo esquema de habilitación comercial que fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas. Es crucial resaltar que estos cambios no son meramente simbólicos; constituyen un paso real hacia un Estado más eficiente y amigable para el ciudadano y el empresario.

En un contexto donde la desconfianza en las instituciones es creciente, Venado Tuerto elige ser la excepción. Este tipo de políticas no solo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también proporcionan un marco de confianza que puede inspirar a otras ciudades a seguir este ejemplar camino hacia la modernización. En definitiva, esta reforma impositiva es un claro manifiesto de que una gestión responsable y transparente puede generar resultados positivos para la comunidad.