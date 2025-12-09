Jakob von Plessen y Zaira Nara, ¿reconciliados?

Jakob von Plessen ha generado revuelo en redes sociales tras publicar varias fotos en su Instagram desde Mendoza, donde también se encuentra su exesposa, Zaira Nara.

Recientemente, la relación entre von Plessen y Nara ha mejorado, lo que ha despertado especulaciones sobre una posible reconciliación. En una de sus historias, Jakob aparece tomando mate, y en el fondo se observa un paquete de yerba de la marca lanzada por Zaira. Además, compartió una imagen de su hijo Viggo, lo que sugiere que ambos viajaron juntos a la provincia.

Por su parte, Zaira cumplió con un compromiso laboral durante su estancia, participando en un evento para una marca de cerveza y asistiendo al show del DJ Hernán Cattaneo.

El medio local MDZ reportó que la modelo y su expareja habrían decidido reconciliarse, señalando que su viaje a Mendoza marca un nuevo comienzo. Se informó que Zaira se hospedó en un hotel exclusivo y visitó un restaurante en la zona de Potrillos.

Además, ambos han compartido en sus redes fotografías desde Mendoza, lo que refleja su cercanía reciente. Zaira, incluso, publicó un video reciente en el que muestra a Jakob ayudándola tras un inconveniente en la autopista.