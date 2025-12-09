Luis Caputo anunció una nueva baja en las retenciones al campo: la soja tributará 24%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva baja de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. Se trata de una reducción de 2 puntos porcentuales para la soja, que desde ahora tributará 24%; así como para el maíz, el trigo y el girasol.



"Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente", enfatizó Caputo en su cuenta de X.

El funcionario expuso que la baja de los derechos de exportación será permanente y prometió que seguirá haciendo “todo lo posible” por quitar las retenciones “lo antes posible, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que la medida se aplica desde hoy. “El camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal”, agregó el funcionario.

La decisión se toma luego de que el Gobierno avanzó en la quita de esas alícuotas sobre el petróleo convencional, lo que generó quejan de los productores por considerar que el sector era perjudicado.

La anterior reducción de las retenciones al campo se dio a mediados de año. Entre enero y junio rigió un esquema de baja temporal de esos derechos de exportación, que el Gobierno aprovechó para sumar dólares. Vencido ese esquema transitorio, el presidente Javier Milei resolvió que las reducciones quedaran de manera permanente y lo anunció durante su visita a la Exposición Rural de Palermo.

En tanto, a fines de septiembre y por tres días rigió una quita total de esas alícuotas, que hizo que el campo ingresara más de US$7100 millones en medio de la tensión cambiaria preelectoral.

Cómo quedan las retenciones al campo con el anuncio de Luis Caputo

A partir de la decisión informada por Caputo, las retenciones a las exportaciones del campo quedarán de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja (harina y aceite): de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”, enfatizó el ministro de Economía.

Caputo completó que la medida “reafirma la convicción del Gobierno de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.