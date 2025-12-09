Controles gratuitos en la Plaza 25 de Mayo

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno municipal para promover el cuidado de la salud, continúa en funcionamiento el Punto Sano, un espacio destinado a la prevención y atención gratuita para toda la comunidad.
De lunes a viernes, de 9:00 a 11:00, profesionales de la salud brindan controles de rutina en la Plaza 25 de Mayo: medición de presión arterial, control de peso y talla, evaluación de diabetes e hipertensión, entre otros.
El servicio es gratuito y abierto a todas las personas, con el objetivo de acompañar hábitos saludables y detectar a tiempo enfermedades crónicas no transmisibles.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
Empresas y ART al límite: el impacto económico del régimen de indemnizaciones bajo revisión
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
El peronismo entra en zona de redefinición mientras el kirchnerismo se fragmenta
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Dólar en alza y alerta del FMI: tensión cambiaria y reservas en el centro de la escena
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Pullaro más jugado a las pymes
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA