La foto de Jakob von Plessen que despertó rumores de reconciliación con Zaira Nara

Jakob von Plessen causó sorpresa con una serie de posteos que subió a su perfil de Instagram. Es que en las fotos se lo podía ver instalado en Mendoza, a donde también viajó su exesposa, Zaira Nara.



Si bien en este último tiempo su vínculo mejoró, ahora ambos despertaron rumores de reconciliación ya que se están mostrando más cerca que nunca.

En una de sus últimas historias, Jakob se mostró tomando mate. Lo más curioso de la imagen fue que en el fondo se veía el paquete de yerba de la marca que lanzó Zaira recientemente.

En otra de las publicaciones, grabó de espaldas a Viggo, el hijo que tiene en común con ella. Por lo que dio cuenta de que tanto él, como la modelo y sus nenes viajaron juntos a Mendoza.

Zaira, por su parte, se mostró cumpliendo con un compromiso laboral con una marca de cerveza. En el evento, la hermana de Wanda también presenció el show de Hernán Cattaneo.

Jakob von Plessen y Zaira Nara, ¿reconciliados?

En medio de estas publicaciones, el medio mendocino MDZ brindó información sobre cómo habría sido la estadía de Zaira y Jakob en la provincia.

De acuerdo a los datos que brindaron, la modelo y su expareja estarían reconciliados y el primer viaje que realizaron juntos fue a Mendoza.

El sitio también aseguró que Zaira se hospedó en un exclusivo hotel de la provincia y que visitó un reconocido restaurante cercano al dique Potrillos.

Además de esta información que circuló, ambos compartieron publicaciones en sus respectivos perfiles oficiales donde se los ve instalados en Mendoza.

Más allá de estas coincidencias en las redes, en este último tiempo Zaira se mostró más cercana a Jakob. Incluso, hace poco había publicado un video en el que mostraba cómo su exmarido la socorría de un percance que tuvo en la autopista.

