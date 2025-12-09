Japón está construyendo un “archipiélago de misiles” cerca de Taiwán para contrarrestar a China

A medida que las tensiones militares entre China y Japón alcanzan su nivel más alto en más de una década, la escasamente poblada isla de Yonaguni se encuentra en primera línea de fuego.



Situada a solo 110 kilómetros al este de Taiwán, Yonaguni marca el extremo sur de un archipiélago que se extiende hacia el norte hasta las islas principales de Japón, una distancia aproximadamente equivalente a la longitud de la costa de California. Desde que el viaje de la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipéi en 2022 provocó que China lanzara misiles que cayeron cerca de Yonaguni, Japón ha acelerado sus planes para llevar a cabo su mayor refuerzo militar en al menos cuatro décadas.



A lo largo de la cadena de 160 islas de Ryukyu, Japón está instalando rápidamente baterías de misiles, torres de radar, depósitos de municiones y otras instalaciones de combate. También está comenzando a desplegar importantes recursos militares en Kyushu, la más meridional de las cuatro islas principales de Japón, incluyendo aviones de combate F-35 y misiles de largo alcance, así como ampliando su versión del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, conocida como Brigada Anfibia de Despliegue Rápido.





La carrera por fortificar las islas está aumentando la tensión en la actual disputa entre las mayores economías de Asia, ya que Beijing está intensificando la presión para obligar a la primera ministra Sanae Takaichi a retractarse de sus declaraciones en las que sugería que Japón podría desplegar su ejército si China intentara algún día apoderarse de Taiwán. Durante el fin de semana, un avión de combate chino apuntó con su radar de puntería a aviones de combate japoneses, lo que pone de manifiesto el riesgo de un error de cálculo si persisten las tensiones.



“Sin duda, el Ejército Popular de Liberación de China está reforzando su capacidad para obligar a Taiwán a someterse”, afirmó Koichi Isobe, ex teniente general de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. “Japón, Estados Unidos y otros países occidentales deben mostrar a China su firme determinación de oponerse a cualquier acción que pretenda cambiar el statu quo”.



Yonaguni, una isla subtropical conocida principalmente por sus caballos salvajes en peligro de extinción y sus puntos de buceo con tiburones martillo, está viendo ahora cómo surgen nuevos edificios de apartamentos para alojar a las tropas de una base militar establecida en 2016. Durante el próximo año, unos 30 empleados se unirán a los casi 230 que ya se encuentran en el lugar para dar cabida a una división de guerra electrónica, y se espera que se sumen más con el despliegue previsto de misiles antiaéreos.

Algunos de los aproximadamente 1500 residentes de la isla están cada vez más nerviosos por la llegada de armas y han pedido a los funcionarios japoneses más claridad sobre los planes futuros. En una cálida tarde de diciembre a principios de este mes, unos 80 vecinos se reunieron en un salón comunitario para asistir a una “reunión explicativa”, en la que funcionarios del Ministerio de Defensa les explicaron por qué era necesario desplegar tropas, misiles antiaéreos y armas que utilizan ondas electromagnéticas para interferir las comunicaciones y la capacidad de puntería del enemigo.

Algunos residentes expresaron su preocupación por los peligros de una mayor presencia militar, y uno de ellos dijo que Takaichi debería haber guardado silencio. Sin embargo, otros, como Shigeru Yonahara, mecánico de automóviles de 63 años y concejal del ayuntamiento, se mostraron de acuerdo con la postura del Ministerio de Defensa. Unos días antes de la reunión, el ejército japonés informó de que había avistado un presunto dron chino cerca de la isla.

“En este momento estamos indefensos”, afirmó en una entrevista. “Necesitamos la unidad de guerra electrónica para neutralizar amenazas como los drones”.

Desde que las declaraciones de Takaichi provocaron una reacción negativa por parte de China, ella ha afirmado en repetidas ocasiones que Japón no ha cambiado su política hacia Taiwán ni ha asumido ningún nuevo compromiso sobre cuándo podría desplegar su ejército. Sin embargo, sus declaraciones han puesto de relieve lo estrechamente vinculadas que están la seguridad de Japón y la de Taiwán.

Aunque Japón mantiene una doctrina de autodefensa estricta, en 2015 el Gobierno del entonces primer ministro Shinzo Abe supervisó un cambio legal histórico que permitía al ejército ayudar a naciones amigas en situaciones en las que la propia supervivencia de Japón también pudiera estar en peligro. Antes de que Takaichi asumiera el poder en octubre, Abe y los sucesivos líderes habían evitado dar ejemplos concretos en los que se aplicaría la “autodefensa colectiva”, conscientes de que hacerlo podría avivar las tensiones con China.

Sin embargo, en privado, los funcionarios del Gobierno y los analistas de seguridad llevan mucho tiempo mencionando que un escenario podría ser una defensa de Taiwán liderada por Estados Unidos, dada la proximidad de Japón a la isla democrática y su propia dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad. Por lo tanto, cualquier posibilidad de que las fuerzas estadounidenses no lograran detener una invasión china de Taiwán pondría inevitablemente en peligro la propia seguridad de Japón.

Japón no tendría más remedio que apoyar a Estados Unidos en un conflicto, independientemente de cómo lo vea Tokio, según Kyoko Hatakeyama, ex analista del Gobierno japonés y actual profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Niigata. “Si rechazamos la petición de Estados Unidos, eso significaría el fin de la alianza”, afirmó. “Y es posible que Estados Unidos ni siquiera protegiera a Japón en caso de un ataque de China contra este país”.

El aumento del gasto militar ha suscitado un acalorado debate en el Parlamento. El mes pasado, el líder del Partido Comunista japonés, en la oposición, afirmó que los planes de defensa del Gobierno estaban creando un “archipiélago de misiles”. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, ha rechazado esa descripción y ha afirmado que Japón está desplegando sus fuerzas en consonancia con otros países. Durante una reciente visita a Yonaguni, afirmó que los planes de desplegar misiles tierra-aire de medio alcance en la isla tenían como objetivo reducir la probabilidad de ataques contra Japón.

La tensión sobre Taiwán tiene su origen en los acuerdos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, una historia que el presidente chino, Xi Jinping, ahora busca manipular en su beneficio. En conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros líderes, Xi ha argumentado que China ayudó a derrotar a Japón y que dos declaraciones de guerra —la Declaración de Potsdam y la Declaración de El Cairo— dejaron claro que Beijing tiene soberanía sobre Taiwán.

Como parte de su respuesta, algunos funcionarios chinos han indicado que las declaraciones de la Segunda Guerra Mundial también plantean dudas sobre la soberanía de Japón sobre Yonaguni y otras islas del archipiélago de Ryukyu. El mes pasado, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, publicó en X una cita de la Declaración de Potsdam de 1945, que decía que la soberanía japonesa debía limitarse a las cuatro islas principales del país “y a las islas menores que nosotros determinemos”.

Japón, Estados Unidos y Taiwán rechazan las afirmaciones de China y señalan que el Tratado de Paz de San Francisco es un acuerdo legalmente vinculante. Firmado en 1951 por Japón y casi 50 naciones aliadas, establece que Tokio “renuncia a todos los derechos, títulos y reclamaciones” sobre Taiwán, pero no especifica a quién. También colocó las islas Ryukyu bajo la administración de Estados Unidos, allanando el camino para las bases militares estadounidenses ubicadas principalmente en la isla de Okinawa. Las islas fueron devueltas a Japón en 1972.

Beijing rechaza el tratado de San Francisco, y la embajada china en Tokio publicó el mes pasado que se trataba simplemente de un “trozo de papel sin valor”. China mantiene sus reivindicaciones sobre las islas Senkaku, conocidas como islas Diaoyu para Beijing, que se encuentran al norte de Yonaguni. Estas islas están sujetas al tratado de defensa mutua entre Estados Unidos y Japón, una posición que el enviado de Trump a Japón, George Glass, reafirmó el mes pasado.

Desde las declaraciones de Takaichi, los funcionarios chinos han insistido en su argumento histórico ante los dignatarios visitantes. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, expuso un largo argumento a favor de la soberanía de China sobre Taiwán en una reunión con su homólogo alemán, Johann Wadephul, al tiempo que afirmaba que Japón debería ser más cauteloso como “nación derrotada” en la Segunda Guerra Mundial.

China también ha tratado de aprovechar las tensiones entre los isleños indígenas y los ejércitos de Japón y Estados Unidos. El mes pasado, el tabloide estatal chino Global Times pareció pedir la independencia de Ryukyu en una publicación en Weibo, afirmando que “solo el propio pueblo de Ryukyu puede decidir el destino de Ryukyu”. Un destacado periodista de los medios de comunicación estatales chinos también cuestionó la soberanía de Japón sobre las islas en un segmento televisivo de 12 minutos, afirmando que se habían “convertido en una enorme base militar y que sus indígenas se veían obligados a soportar una discriminación profundamente arraigada”.

Estos debates son más frecuentes en Okinawa, el centro del poder militar estadounidense y japonés en el archipiélago, donde las principales bases del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y otras bases militares probablemente serían las primeras en responder en cualquier conflicto sobre Taiwán si Washington decidiera intervenir. Japón también está reforzando su propia presencia militar en la isla: el año pasado inauguró una base de misiles antibuque que sirve de centro de mando para puestos avanzados similares en las islas de Ishigaki, Miyako y Amami-Oshima.

Hiroyuki Teruya, un ex profesor universitario de 73 años, ha liderado manifestaciones contra una base de misiles japonesa en la ciudad de Uruma, en Okinawa. Le preocupa que la militarización de las islas del sur de Japón conduzca a una repetición de la batalla de Okinawa de 1945, la última ofensiva terrestre de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, que causó la muerte de decenas de miles de civiles.

Los tres tíos de Teruya murieron en ese conflicto. Los planes para construir refugios de evacuación en las islas del sur de Japón fueron un intento inútil de proteger a los lugareños de un nuevo derramamiento de sangre, afirmó Teruya. En lugar de intentar disuadir a China y prepararse para el conflicto con un ejército más fuerte, Japón debería dar prioridad a la diplomacia para evitar la guerra, afirmó.

“Después de 80 años, hemos llegado a esto”, dijo. “¿Van a convertir Okinawa en un campo de batalla una vez más?“.

Los recuerdos históricos siguen ejerciendo una fuerte influencia en los japoneses de más edad, que se identifican más que las generaciones más jóvenes con el rechazo del militarismo por parte de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. En 1947, Japón adoptó una constitución pacifista que se mantiene sin cambios hasta la fecha.

Sin embargo, los japoneses más jóvenes apoyan en gran medida el aumento del gasto militar de Japón. Una encuesta realizada por el periódico Sankei y Fuji News Network los días 22 y 23 de noviembre reveló que el 83,2 % de los encuestados de entre 18 y 29 años apoyaba los planes de Takaichi de aumentar el gasto en defensa, casi el doble que los mayores de 70 años. Takaichi se ha comprometido a alcanzar un gasto en defensa equivalente al 2 % del producto interno bruto en este ejercicio fiscal, dos años antes de lo previsto, un anuncio que le valió los elogios de la administración Trump.

Okinawa tiene una concentración de bases militares mucho mayor que cualquier otra prefectura de Japón, la mayoría de ellas estadounidenses. Ayako Arakaki, diputada local del Partido Liberal Democrático en el poder, afirmó que la percepción generalizada de que los habitantes de Okinawa se oponen a las bases es errónea. Arakaki señaló que el ruido de los aviones de combate que despegan de una base cercana a su oficina en respuesta a la actividad militar china cerca de Japón es un recordatorio del desafío que esto supone.

“China lleva mucho tiempo haciendo afirmaciones que no están en sintonía con la comunidad internacional, ignorando por completo el consenso en Japón”, dijo Arakaki, refiriéndose a las declaraciones chinas sobre la soberanía de las islas japonesas. “Lo que estamos viendo es un país que no acepta nada a menos que se satisfagan sus propias demandas”.

Si Japón desempeña un papel de apoyo en cualquier defensa de Taiwán liderada por Estados Unidos, la nueva unidad de guerra electrónica de Yonaguni podría transformar la isla de un puesto de observación pasivo en un facilitador activo de la “cadena de destrucción” que podría proporcionar datos precisos sobre objetivos a las baterías de misiles japonesas y estadounidenses, según Franz-Stefan Gady, investigador adjunto del Center for a New American Security, un grupo de investigación con sede en Washington. Eso podría convertirla en una prioridad clave para China, afirmó, calificándola de “objetivo de alta prioridad para su neutralización temprana”.

En Yonaguni, el debate sobre la presencia militar de Japón llegó a su punto álgido en las elecciones a la alcaldía celebradas este verano. El vencedor, Tsuneo Uechi, hizo campaña a favor de un enfoque más cauteloso respecto al aumento de la presencia militar, sustituyendo al alcalde saliente, de línea dura. En una entrevista, Uechi afirmó que aceptaba que los planes existentes para la guerra electrónica y las unidades de misiles antiaéreos de medio alcance ayudarían a defender la isla, y también acogió con satisfacción la llegada de jóvenes militares a una isla donde la mayoría de la población es mucho mayor.

Sin embargo, dijo que nuevas medidas para instalar baterías antiaéreas como las situadas en otras islas aumentarían el “estrés psicológico” de los habitantes locales. La reunión entre el Ministerio de Defensa y los habitantes locales a principios de este mes se produjo en respuesta a la solicitud de Uechi al Gobierno de una mayor transparencia sobre sus planes.

“Estas medidas no tienen como objetivo atacar a ningún otro país”, explicó Kouzou Shimo, funcionario del Ministerio de Defensa japonés, a los residentes durante la reunión. “Se trata únicamente de defendernos en caso de crisis”.

El anterior alcalde, Keniichi Itokazu, afirma que Takaichi no fue lo suficientemente lejos al manifestar su apoyo a Taiwán. Quiere que se instalen más sistemas de misiles en Yonaguni y que se realicen maniobras militares conjuntas entre las fuerzas japonesas, estadounidenses y taiwanesas.

“Japón no puede defenderse solo”, afirmó Itokazu. “La alianza entre Estados Unidos y Japón crea la disuasión que impide a China tomar medidas contra Taiwán o las islas Ryukyu”.

