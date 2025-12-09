La hamburguesa más costosa del planeta… y no cualquiera puede comerla

El restaurante Asador Aupa, ubicado en Cabrera del Mar, ha elevado la hamburguesa a un nivel de lujo sin precedentes, con un precio de 9.450 euros (11.000 dólares). Sin embargo, no se puede comprar; la única manera de probarla es si el restaurante decide invitar al comensal. Los criterios de selección son un misterio, aunque se permite enviar una solicitud para "ser considerado digno de la experiencia".

Este exclusivo plato, desarrollado durante ocho años, se elabora con "tres de las mejores carnes del mundo" y "el queso más exclusivo de Europa", además de una salsa hecha con un licor de lujo cuyo nombre permanece en secreto. La idea, según su creador conocido como BdeVikingo, es que el verdadero lujo “no debe ser ruidoso, sino inalcanzable”. Así, la hamburguesa no se encuentra en el menú, no se puede reservar, y no hay garantía de recibir una invitación.

Aquellos seleccionados son llevados a una sala privada, donde comparten la experiencia con otros elegidos. En este entorno, no están permitidas cámaras ni fotos; la única prueba de la experiencia es el testimonio personal de haber disfrutado de un plato que cuesta lo mismo que un auto compacto. Los organizadores afirman que la experiencia "vale cada euro", aunque no se especifica si incluye estacionamiento.

Cabe mencionar que la hamburguesa “Golden Boy”, que antes tenía el récord de precio, ahora parece una opción económica a tan solo 5.000 euros (6.000 dólares). Con esta propuesta, Asador Aupa ha transformado un alimento que históricamente fue accesible en un símbolo de exclusión social, reavivando así las divisiones de clase.