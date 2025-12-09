El gel de chía bajo la lupa: qué dicen los expertos sobre sus beneficios reales

Cuando las semillas de chía se sumergen en agua, liberan un gel conocido como mucílago, resultado de su alto contenido de fibra soluble. Harvard Health Publishing afirma que este gel es seguro y beneficioso, ya que mejora la digestión, incrementa la saciedad y regula la absorción de carbohidratos, contribuyendo al control glucémico. Además, la chía hidratada puede ser más digerible para quienes son sensibles a alimentos fibrosos.

Perfil nutricional

Las semillas de chía son ricas en ácidos grasos omega-3, especialmente el ácido alfa-linolénico (ALA), un nutriente esencial para la salud cerebral y cardiovascular. Según Harvard Health Publishing, una ingesta adecuada de ALA está relacionada con un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Una porción de 28 gramos de chía ofrece aproximadamente 9,8 gramos de fibra dietética, fundamental para reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, además de mejorar la digestión al facilitar el tránsito intestinal.

Incorporación en la dieta

Para incluir semillas de chía en la alimentación diaria, Harvard Health Publishing recomienda diversas formas: espolvorearlas sobre agua, yogur, cereales o ensaladas, añadirlas a batidos, o mezclarlas en masas para panqueques. Un método popular es el pudín de chía, que se prepara combinando dos cucharadas de semillas con media taza de leche, dejándolas reposar por 15 minutos en el refrigerador y luego añadiendo frutas o endulzantes al gusto.

Gracias a su sabor neutro, las semillas de chía se pueden integrar fácilmente en numerosos platos, lo que favorece su inclusión en la dieta cotidiana.