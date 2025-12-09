Valenzuela se encamina al Gabinete y crece su peso en el reordenamiento político del oficialismo

Diego Valenzuela se perfila para sumarse al Ejecutivo tras pedir licencia como intendente.

Su desembarco podría concretarse en Seguridad o en la Agencia Nacional de Migraciones.

Declina asumir su banca en el Senado bonaerense para ingresar al Gabinete.

Su giro político lo llevó del PRO moderado al espacio libertario más confrontativo.

Migraciones tendrá mayores poderes operativos y un enfoque alineado con políticas de control fronterizo.

Valenzuela busca proyectarse como candidato a gobernador bonaerense dentro de La Libertad Avanza.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo movimiento dentro del Gabinete tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, y todas las miradas apuntan a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y dirigente con trayectoria en el PRO y en la política bonaerense. Su nombre comenzó a circular con fuerza en los últimos días como una de las incorporaciones con mayor peso político al esquema del presidente Javier Milei. Desde su entorno reconocen que recibió el pedido de solicitar licencia “a último momento” para incorporarse al Ejecutivo: “Probablemente asuma en Nación”, adelantaron fuentes cercanas al jefe comunal.

La negociación por su desembarco incluye áreas sensibles. En el Gabinete no descartan que Valenzuela ocupe un rol en la cartera de Seguridad, que lidera Alejandra Monteoliva. Aunque aún se discute la ubicación exacta, la posibilidad de que asuma en la reconfigurada Agencia Nacional de Migraciones aparece como una de las alternativas más firmes. Ese organismo, relanzado el 25 de noviembre y trasladado desde el Ministerio del Interior hacia Seguridad, quedó bajo revisión en la danza de nombres que analiza Milei. Su actual director, Sebastián Seoane, ya figuraba entre los puestos con potencial recambio.

En paralelo, Valenzuela protagonizó una escena política inesperada en la jura de la nueva Cámara de Senadores bonaerense. Elegido legislador por la Primera Sección Electoral en los comicios del 7 de septiembre, presentó un pedido de licencia y declinó asumir su banca por La Libertad Avanza. En lugar de ocupar su escaño, decidió aceptar la oferta para integrarse al Ejecutivo nacional. En sus redes, incluso celebró la renovación del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, aunque su desembarco en ese ámbito legislativo quedará postergado.

La tensión entre su carrera provincial y su salto a Nación refleja el cambio de perfil que adoptó en los últimos años. Historiador y periodista, Valenzuela fue uno de los primeros dirigentes del PRO en abandonar el partido amarillo para sumarse al espacio libertario, siguiendo el camino iniciado por Patricia Bullrich. Ese quiebre marcó el fin de su estilo moderado y dialoguista, que le permitió convivir con intendentes peronistas desde 2015. En apenas dos años pasó de apoyar la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta —referente del sector más conciliador— a convertirse en una de las voces políticas que acompañan la línea más dura del oficialismo. Su relación personal con Milei, forjada en los años noventa mientras estudiaban Economía en la Universidad de Belgrano, terminó de sellar el acercamiento.

De confirmarse su llegada a Migraciones, Valenzuela debería encarar una transformación profunda del área. El Gobierno plantea que la nueva agencia tendrá una capacidad operativa ampliada, con funciones de coordinación policial, control fronterizo e inteligencia migratoria. La comparación con modelos internacionales, como la Border Patrol estadounidense impulsada durante la presidencia de Donald Trump, no es casual: la estrategia se enmarca en una agenda global donde los partidos conservadores han capitalizado el malestar social con un discurso centrado en el control de extranjeros y las políticas de seguridad.

Durante la gestión de Patricia Bullrich, uno de los ejes más sensibles fue la expulsión de inmigrantes sospechados de delitos, aunque su alcance era limitado por no tener bajo su órbita directa el área migratoria. Con la reformulación del organismo, el Gobierno busca que la coordinación con las fuerzas federales en los pasos fronterizos tenga un impacto más contundente. El antecedente inmediato es el Plan Guaçurarí, presentado en mayo para reforzar la vigilancia en la frontera seca de Misiones con Brasil, uno de los puntos más porosos del país.

En clave política, la incorporación de Valenzuela al Gabinete podría tener un efecto directo en su ambición electoral. El intendente es uno de los dirigentes de La Libertad Avanza que aspira a competir por la gobernación bonaerense en 2027. Su desembarco en un área con alta visibilidad pública —y sobre todo en un ministerio que suele marcar agenda— le permitiría perfilarse frente a otros aspirantes, entre ellos Diego Santilli, actual ministro del Interior y también con proyección provincial.

El reordenamiento que impulsa Milei combina necesidades operativas, equilibrios internos y apuestas personales. En ese esquema, la figura de Valenzuela aparece cada vez más cercana al círculo decisorio, como parte de una estrategia que busca robustecer el equipo político del Ejecutivo y, al mismo tiempo, asegurar presencia libertaria en espacios clave de gestión.