Renuncia otro juez de la Corte de Santa Fe en medio de la tensión con Pullaro por la renovación del Tribunal

El juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, eligió el sereno lunes de feriado nacional para anunciar su retiro para fines del año próximo en medio de las tensiones con el gobernador Pullaro que impulsa una renovación total del Máximo Tribunal.

De esta manera, crece la presión sobre Rafael Gutiérrez, el histórico hombre fuerte la Corte que se formó a inicios de los 90 resultado del pacto entre el gobernador Carlos Reutemann y el radical Horacio Usandizaga que se repartieron los lugares.

Gutiérrez viene diciendo que se va a ir luego de la inauguración del nuevo edificio de Tribunales de la Capital provincial. Por las dudas, Pullaro presionó para que renuncie su mano derecha, Eduardo Bordas. "Si no se van, los echo por decreto", dijo el gobernador cada vez que le preguntaron.

Pullaro piensa en el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, con buen vínculos con el PRO, elogiado por Patricia Bullrich e invitado de honor por el gobernador el pasado 1ro de mayo en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura.

Los primeros jueces que asumieron en la renovación de la Corte fueron el ex fiscal general Jorge Baclini, la socialista Margarita Sabalza y el ex fiscal de Estado de Perotti, Rubén Weder. Junto con Daniel Erbetta que tiene menos de 75 años y continuará en su cargo, quedan tres lugares próximos a reemplazar.

Según fuentes al tanto de los cambios, Pullaro piensa en el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, con buen vínculos con el PRO, elogiado por Patricia Bullrich e invitado de honor por el gobernador el pasado 1ro de mayo en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura.

Otro nombre que circula con insistencia es el de Diego Maciel, el actual secretario administrativo de la Cámara de Senadores provincial y hombre de extrema confianza de Felipe Michlig, el senador de mayor confianza de Pullaro. Para el tercer lugar no circuló ningún nombre pero fuentes judiciales aventuran que será el nombre de una abogada de Rosario para que no queden un Tribunal de seis hombres y una sola mujer.

CON INFORMACION DE LAPOLITICAONLINE.