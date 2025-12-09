El té que promete activar el metabolismo y mejorar tu microbiota

El té de jazmín tiene sus raíces en la antigua China, específicamente durante la dinastía Ming (1368-1644), cuando se incorporó por primera vez la flor de jazmín a esta bebida. Esta tradición se consolidó más adelante, en la dinastía Qing, que impulsó su exportación a Occidente en el siglo XIX. Aunque actualmente se produce a gran escala en todo el mundo, la región de Fujian en China sigue siendo la principal productora.

Según Yael Hasbani, especialista en nutrición holística, el té de jazmín se puede disfrutar a diario; sin embargo, su intensidad varía según el formato. Los saquitos tradicionales suelen contener concentraciones más bajas de té verde y a menudo son aromatizados artificialmente, mientras que las hebras sueltas y la flor fresca permiten un mejor control de la calidad y el sabor.

Un aspecto relevante que menciona Hasbani es que consumir té de jazmín después de una comida rica en hierro puede inhibir la absorción de este mineral. Por lo tanto, recomienda esperar entre 40 minutos y una hora tras la comida antes de disfrutar de la bebida.

Beneficios del té de jazmín

Antioxidante: Según Hasbani, el té verde en la mezcla ayuda a oxidar grasas, lo que mejora el metabolismo. Además, contiene polifenoles y flavonoides, compuestos que reducen la inflamación y promueven la salud. Diversidad microbiana: Un estudio de 2022 publicado en Nutrients sugiere que el té de jazmín preparado en frío mejora la diversidad microbiana intestinal, favoreciendo bacterias beneficiosas y limitando cepas patógenas. Los investigadores concluyen que esta bebida podría ser útil para prevenir la obesidad y la disbiosis intestinal. Efecto calmante: Según un estudio en el European Journal of Applied Physiology, el aroma del té de jazmín puede mejorar el estado de ánimo y tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso autónomo, lo que regula funciones como la respiración y la frecuencia cardíaca. Higiene dental: La presencia de catequinas en el té de jazmín puede ayudar a combatir la caries dental al eliminar bacterias formadoras de placa. Un estudio indicó que un enjuague bucal basado en catequinas fue tan efectivo como un antiséptico para reducir la placa dental.

Hasbani advierte que el consumo de té de jazmín debe ser moderado durante el embarazo debido a su contenido de cafeína. Además, no recomienda su uso como sustituto de medicamentos ansiolíticos en pacientes con ansiedad o estrés, sugiriendo siempre consultar a un profesional de salud.