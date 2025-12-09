Viotti le encontró un "laburito" a Alejandro Ambort y será el nuevo subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela

La Municipalidad de Rafaela designó a Alejandro Ambort como nuevo subsecretario de Deportes y Recreación, en el marco de una reorganización interna que también ubicó a Hugo Morel al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud. La gestión busca dar continuidad y mayor impulso a las políticas deportivas de la ciudad.

El Gobierno municipal de Rafaela continúa con la reorganización de su gabinete y confirmó que Alejandro Ambort asumirá como nuevo Subsecretario de Deportes y Recreación. En este marco, Hugo Morel deja el área de Deportes para ponerse al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, tras la salida de Gabriel Cáceres.

Alejandro Ambort cuenta con una amplia trayectoria vinculada al deporte y a la gestión pública. Es comunicador social y periodista deportivo, con más de dos décadas de trabajo junto a clubes, instituciones, dirigentes y deportistas de Rafaela y la región, lo que le permitió conocer de cerca la realidad y el valor social del deporte.

Además, cabe destacar que Ambort fue presidente comunal de la localidad de Susana durante ocho años hasta el 2023 y luego coordinador de Políticas Metropolitanas de Rafaela durante el pasado año. Su recorrido combina experiencia en gestión, cercanía con el territorio y un fuerte compromiso con las instituciones deportivas.

A lo largo de los últimos años, impulsó propuestas y líneas de acción orientadas a fortalecer el deporte social, acompañar a los clubes de barrio, promover capacitaciones, generar becas para deportistas y consolidar al deporte como una herramienta de inclusión, formación y desarrollo comunitario.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que su designación busca darle continuidad y un nuevo impulso a las políticas deportivas de la ciudad, fortaleciendo el trabajo con los clubes, ampliando oportunidades para niños y jóvenes, y consolidando al deporte como un eje central de integración social y calidad de vida en Rafaela.