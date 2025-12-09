Pullaro destacó la renovación total que afrontará la Corte Suprema en 2026

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a las recientes renuncias de los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, que se harán efectivas entre septiembre y noviembre de 2026. El mandatario destacó que los tres magistrados “honraron sus cargos durante más de 30 años” y los definió como funcionarios de “valorizada trayectoria” que impulsaron transformaciones clave dentro del Poder Judicial provincial.

Pullaro enmarcó este escenario dentro de un proceso de recambio institucional previsto por la nueva Constitución y aseguró que la provincia “inicia la última etapa de una renovación basada en el diálogo institucional y el respeto a nuestra Carta Magna”. En ese sentido, subrayó que Santa Fe “se distingue por su solidez institucional y por reconocer el trabajo e historia de quienes la construyeron”.

Finalmente, el gobernador anticipó que en los próximos meses dará a conocer los nombres de quienes deberán atravesar el proceso de selección para cubrir las vacantes en el máximo tribunal. “Oportunamente estaré anunciando los candidatos que deberán cumplimentar el proceso de recambio de nuestro máximo tribunal de justicia”, informó, en referencia a una transición que será central para el futuro del Poder Judicial santafesino.

CON INFORMACION DE PAGINA12.