Infarto agudo de miocardio: de qué se trata el cuadro que atravesó Joaquín Levinton

En las últimas horas, el cantante Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio en un bar de Palermo. Un equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo estabilizó y lo trasladó al Hospital Fernández, donde permanece internado.

El infarto de miocardio es la principal causa de muerte en Argentina, con aproximadamente 40,000 casos anuales, lo que representa más de 100 episodios diarios. Según expertos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), este evento ocurre cuando el flujo sanguíneo que nutre el músculo cardíaco se interrumpe abruptamente, generalmente debido a la acumulación de grasa y colesterol en las arterias coronarias, un proceso conocido como ateroesclerosis.

Cuando estas placas se rompen, se forma un coágulo que bloquea el paso de sangre, provocando daño en el tejido cardíaco en minutos si el flujo se corta por completo. Los síntomas son variados; el más común es una intensa presión en el pecho, que puede irradiar hacia brazos, espalda o abdomen, acompañado por sudoración, mareos o dificultad para respirar.

La mortalidad cardiovascular en Argentina representa aproximadamente el 30% de las muertes. El doctor Juan Pablo Costabel, del ICBA, destacó un aumento alarmante de infartos entre personas jóvenes, atribuido al incremento de obesidad y diabetes. Después de los 45 años en hombres y 55 en mujeres, la incidencia se eleva, pero hábitos de vida poco saludables y enfermedades crónicas han acelerado su aparición en edades más tempranas.

Los factores de riesgo más comunes incluyen hipertensión, colesterol alto, tabaquismo y sedentarismo. Aunque el estrés y los trastornos del sueño no figuran en la lista convencional, también afectan la salud cardiovascular.

Para prevenir un infarto, es vital realizar controles médicos regulares, que incluyan mediciones de presión arterial y análisis de lípidos y glucosa. Los especialistas afirman que el 80% de los eventos cardiovasculares podría evitarse adoptando hábitos saludables, como dejar de fumar, limitar el alcohol y mantener una dieta equilibrada rica en frutas y verduras.

La capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) es crucial, ya que un infarto puede llevar a un paro cardíaco, donde cada minuto cuenta. Los síntomas de un infarto a menudo se confunden con malestares comunes, lo que retrasa la búsqueda de ayuda médica. Es fundamental que las personas reconozcan la persistencia del dolor y actúen rápidamente.

El tratamiento para un infarto incluye anticoagulantes y, en algunos casos, procedimientos como la angioplastia coronaria. Luego de la fase aguda, los pacientes suelen ingresar a programas de rehabilitación cardíaca, que combinan actividad física controlada y educación sanitaria para reducir el riesgo de nuevos eventos y mejorar la calidad de vida.