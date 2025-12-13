Incidentes en Calcuta: el organizador del evento de Messi fue detenido

La ciudad de Calcuta fue escenario de descontrol el pasado fin de semana durante la visita de Lionel Messi al estadio de Salt Lake. La situación obligó al astro argentino a retirarse antes de lo planeado, lo que provocó la ira de miles de aficionados que se sintieron defraudados.

El evento había generado una gran expectación, ya que muchos asistentes esperaban ver a Messi jugar. Sin embargo, el jugador apareció vestido de civil y, rodeado por sus compañeros Rodrigo De Paul y Luis Suárez, no pudo acercarse a las tribunas debido a la multitud que intentaba tocarlo y tomarse fotos.

La presencia de Messi se limitó a apenas diez minutos y lo que debía ser una celebración se convirtió en un escándalo. Los fanáticos, frustrados, invadieron el campo y causaron destrozos en el estadio.

Como consecuencia de los incidentes, la policía detuvo al organizador principal del evento. Jawed Shamim, Director General Adjunto de Ley y Orden, confirmó que se había presentado una denuncia y que los organizadores prometieron reembolsar el costo de las entradas a los asistentes.

La jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó públicamente por la mala gestión del evento. "Estoy profundamente perturbada y conmocionada", declaró, y anunció la formación de un comité de investigación encabezado por el juez retirado Ashim Kumar Ray.

El evento, que prometía ser una gran celebración, terminó en un fiasco debido a la falta de organización y a la promoción de actividades no acordadas con la representación de Messi, quien había disputado un amistoso en el mismo estadio en 2011. Banerjee reiteró sus disculpas a los aficionados y amantes del deporte, subrayando la necesidad de que no se repitan estos incidentes.