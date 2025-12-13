Argentina enfrenta a Países Bajos en la final del Mundial Junior femenino de hockey

El 2023 marcará un nuevo capítulo en el Mundial Junior de Hockey, con Argentina enfrentando a Países Bajos por el título en la 11° edición del torneo, que se disputa en Chile. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nacional “Claudia Schüler” de Santiago, comenzando a las 19:15. Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de ESPN 4 y Disney+ Premium.

Las Leoncitas llegaron a la final tras vencer sin dificultades a China en la semifinal, con un contundente 3-0. Este será su quinto boleto a la instancia decisiva, aunque solo han logrado alzarse con el trofeo en 1993 y 2016.

Por su parte, Países Bajos avanzó a la final tras vencer a Bélgica en una dramática tanda de penales, culminando en un 3-0. La selección neerlandesa destaca por su exitoso historial en el Mundial junior, con cinco títulos en total. En la edición anterior, también en Chile, se consagraron campeones al derrotar a Argentina en penales, tras un empate 2-2 en el tiempo regular.

Detalles del partido: