Leonel Chiarella, el hombre de Pullaro que debe modernizar a la UCR

Con solo 36 años, Leonel Chiarella se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), marcando un hito como el más joven en la historia del partido. Su nombramiento se produjo tras una serie de rechazos por parte de líderes de mayor trayectoria, incluyendo a Gustavo Valdés, quien optó por no hacerse cargo del cargo tras dejar la gobernación de Corrientes.

Chiarella, quien es intendente de Venado Tuerto desde los 30, llegó al cargo respaldado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Su elección se da en un contexto de crisis de identidad para la UCR, afectada por la pérdida de representación parlamentaria y las divisiones internas agravadas por la irrupción de Javier Milei.

Originario de Venado Tuerto, Chiarella comenzó su militancia a los 15 años, participando en la creación del Centro de Estudiantes de su escuela. Su carrera política incluye seis años como concejal y una gestión municipal reconocida por su enfoque en obra pública, políticas culturales y una destacada innovación en la gestión municipal.

En 2019, Chiarella terminó con más de 20 años de gobiernos peronistas en su ciudad, siendo reelecto en 2023 con un 83% de los votos. Bajo su liderazgo, Venado Tuerto fue reconocida como Ciudad Eficiente y recibió elogios por su trabajo en seguridad, infraestructura y apoyo a emprendedores.

La tarea que enfrenta Chiarella es complicada, dado que debe unir a un partido atravesado por disputas internas, gestionar las relaciones con el gobierno de Javier Milei y coordenar estrategias para las elecciones de 2027. Su liderazgo será clave en un momento en que los gobernadores de la UCR buscan equilibrar sus intereses con los de sus provincias, mientras forman un bloque de 22 diputados en el Congreso.