Se dieron a conocer los dorsales que utilizarán cada piloto para la Fórmula 1 el año que viene

A pocos días de concluir la temporada 2025 de Fórmula 1, la expectación por el campeonato 2026 aumenta entre aficionados, pilotos y equipos. La competición dará inicio el 6 de marzo de 2026, y la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) ha comenzado a revelar detalles sobre la siguiente temporada.

En su última actualización, la FIA confirmó la alineación de los equipos y presentó los números que llevarán los pilotos. Entre las novedades más destacadas, se encuentra el cambio de dorsal de Lando Norris, quien pasará del número 4 al 1, tras convertirse en campeón del mundo. Por su parte, Max Verstappen dejará el número 1 que ha utilizado durante varios años y adoptará el 3, anteriormente perteneciente a su ex compañero Daniel Ricciardo.

El único debutante para 2026, Arvid Lindblad, se unirá al equipo Racing Bulls con el número 41, que usó en categorías juveniles. En el equipo Cadillac, Sergio Pérez mantendrá el número 11, mientras que Valtteri Bottas continuará con el 77. Otros pilotos, como Franco Colapinto, seguirán con las mismas identificaciones que han empleado en temporadas anteriores. La expectativa crece por el inicio de un nuevo capítulo en la Fórmula 1.