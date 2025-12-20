La desgarradora carta de los hijos de Rob Reiner y Michele Singer

En un comunicado difundido por la revista People, Jake y Romy Reiner, hijos de Rob Reiner y Michele Singer, se pronunciaron sobre el reciente asesinato de sus padres y la sospecha que recae sobre su hermano, Nick Reiner.

Los hijos expresaron su dolor en una emotiva carta. “Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos. La devastadora pérdida de nuestros padres es algo que nadie debería experimentar. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, señalaron.

Agradecieron por las muestras de apoyo de familiares, amigos y conocidos de sus padres, y solicitaron respeto y privacidad mientras se desarrollan las circunstancias del caso. “Pedimos que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron”, añadieron.

Este desgarrador testimonio surgió el mismo día en que se hicieron públicas las causas de la muerte de Rob y Michele Reiner. Un informe preliminar del forense del condado de Los Ángeles indicó que ambos fallecieron debido a "múltiples heridas por fuerza cortante".

Nick Reiner, de 32 años, es actualmente el único sospechoso del crimen. Diferentes cámaras de seguridad lo ubicaron en la zona, y ya se han ordenado pericias en el hotel donde se alojó la madrugada de los asesinatos.

Este miércoles, Nick tuvo su primera audiencia ante la jueza Theresa McGonigle, donde llegó esposado y con un chaleco especial para prevenir autolesiones. No se pronunció ni solicitó su liberación. Su abogado, Alan Jackson, pidió que se permita que el proceso judicial siga su cauce normal sin apresurarse a emitir juicios.

Por su parte, el fiscal Nathan Hochman mencionó las “circunstancias especiales” del caso que podrían complicar la situación legal de Nick, afirmando que existe la posibilidad de cadena perpetua o incluso pena de muerte. Hochman indicó que consultará a la familia de las víctimas antes de tomar decisiones sobre los cargos. La próxima audiencia para Nick Reiner está programada para el 7 de enero, donde se espera que se defina una estrategia legal.